Farías pide al Gobierno boliviano que autorice la preparación de la selección

En la imagen, el entrenador de Bolivia, Cesar Farias EFE/Ernesto Guzmán Jr/Archivo

La Paz, 26 jun (EFE).- El seleccionador de Bolivia, el venezolano César Farías, pidió este viernes al Gobierno interino que autorice el comienzo de la preparación del equipo de cara a las eliminatorias del Mundial de Catar 2022.

"Nosotros necesitamos que la federación pueda ser oída por el Gobierno nacional y que nos den las facilidades porque las competencias van, las competencias no se van a parar por ningún país en especial", expresó Farías en una entrevista difundida por la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

El seleccionador indicó que es necesario que el Gobierno interino de Jeanine Áñez les de una respuesta a la solicitud que envió la FBF para "el arranque de la selección y los clubes".

"Que no nos dejen con las manos atadas, que no nos dejen en minusvalía para enfrentar a los rivales, estamos a tiempo y en un tiempo correcto que nos permita a nosotros poderle brindar alegrías a este país", sostuvo el entrenador.

La FIFA tiene la intención de que esta competencia inicie en septiembre de este año, por lo que le urge a la Verde "empezar a trabajar en el campo".

"Llegó el momento en el que necesitamos volver a la cancha", replicó Farías.

La FBF envió este mes al Ministerio de Salud y al entonces Ministerio de Deportes, que luego pasó a ser un viceministerio dependiente de la cartera de Educación, su propuesta para el retorno de la actividad futbolística en el país, que vaya acorde a los protocolos de bioseguridad para evitar contagios de la COVID-19, pero al parecer no hay respuesta.

"Soy un convencido de que a pesar de la profecía del desastre, que a pesar de los números anteriores, nosotros podemos ser una generación que podemos clasificar al mundial como la de 1994", sostuvo el entrenador venezolano.

La Verde debía iniciar su participación en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar en marzo pasado, con una visita a Brasil y luego recibiría en casa a Argentina.

El fútbol en Bolivia quedó paralizado desde marzo tras decretar el Gobierno interino cuarentena y estado de emergencia sanitaria por la pandemia de la COVID-19, que hasta ahora reportó 913 decesos y 28.503 casos positivos en el país.