Europa y la permanencia exigen una victoria

El centrocampista del Athletic Íñigo Córdoba (d) trata de escapar de Martin Valjent (c) y Joan Sastre, ambos del Mallorca, durante el partido de Liga en Primera División que disputaron en el estadio de Son Moix, en Palma de Mallorca. EFE/Cati Cladera/Archivo

Bilbao/Palma, 26 jun (EFE).- El billete para Europa que pretende el Athletic Club y la permanencia en Primera División con la que sueña el Mallorca exigen a ambos equipos una victoria este sábado en San Mamés, ya que la distancia a la que se encuentran de esos respectivos objetivos es muy grande con solo siete jornadas por disputarse en este final al sprint del campeonato liguero.

A cinco puntos de la séptima plaza que ocupa la Real Sociedad y ante un muy exigente calendario posterior con visita a Mestalla y doble ración Champions en San Mamés contra Real Madrid y Sevilla, el Athletic está obligado como pocas veces a sacar adelante uno de los partidos que se le presumen más asequibles en lo que queda de Liga.

Al Mallorca, a seis y siete puntos del Eibar y el Celta, dos rivales que han puesto puntos de por medio sobre el descenso que marcan los bermellones en las últimas jornadas, ganar en La Catedral le es, más que vital, hasta imprescindible para no verse todavía más camino de Segunda División.

Para lograr esos tres puntos capitales con los que seguir manteniendo la ilusión europea con la que ha vuelto el conjunto vasco a la competición, Gaizka Gartitano cuenta con su bloque pretoriano fresco tras descansar en el Camp Nou, donde el Athletic encadenó su cuarto partido en menos de diez días.

Así, se espera que vuelvan al once titular Yuri Berchiche, Iñigo Martínez, Ander Capa, Dani García, Iker Muniain y Raúl García. Yuri fue baja ante el Barça por sanción, Iñigo ni llegó a saltar al campo y el resto, Capa, Dani, Muniain y Raúl, lo hicieron en el tramo final del encuentro.

Así, que del choque de Barcelona repetirán de inicio cuatro o cinco jugadores, en función de si Garitano da descanso o no a Iñigo Córdoba, discutido en Bilbao y a veces por su propio entrenador, pero el único jugador de campo titular en las cuatro jornadas tras el parón por la pandemia.

Sí se mantendrán casi seguro en el once el meta Unai Simón e Iñaki Williams en ataque. Y también un central, posiblemente Yeray Álvarez, y un medio centro, probablemente Unai López. Aunque podrían hacerlo, asimismo, Unai Núñez y Mikel Vesga, los dos en el bloque de jugadores de confianza de Garitano.

De no jugar Córdoba, se abriría una plaza en ataque para la que los máximos candidatos son Asier Villalibre, peligroso en el área rival en los pocos minutos que le han dejado jugar sus molestias musculares, y Oscar de Marcos, también de máxima confianza para el técnico de Derio y quien volvió a ser titular el martes ocho meses después una vez recuperado de una lesión en el tobillo que le obligó a pasar por el quirófano.

Quien salga de ellos de inicio determinará las posiciones de una delantera muy versátil en lo táctico con Muniain, Raúl y Williams.

Tras tres derrotas y un empate en los últimos cuatro partidos, el equipo balear, en el fondo de la tabla junto al Leganés y Espanyol, se encuentra a seis puntos de la salvación que marca el Eibar.

Los bermellones no levantan cabeza desde la reanudación de LaLiga. Solo han marcado un gol y su portería ha encajado ocho, cuatro de ellos en la derrota ante el Barcelona, uno en Villarreal, dos ante el Real Madrid y uno en casa ante el Leganés.

Tampoco sus estadísticas como visitante invitan al optimismo, ya que solo ha sumado cuatro puntos en catorce salidas, tras su empate en el campo del Betis (3-3) y la victoria en Eibar (1-2).

La única noticia positiva en las filas mallorquinistas ha sido el debut del futbolista mexicano-argentino Luka Romero la pasada jornada en el estadio Alfredo Di Stéfano.

El "nuevo Messi", como le denominan, batió los registros de precocidad al debutar en Primera con 15 años y 219 días, y forma parte de la expedición bermellona que desde el miércoles prepara el partido ante el Athlétic en las instalaciones del Zamudio.

Es muy probable que el entrenador del Mallorca, Vicente Moreno, realice cambios con respecto al once que jugó en Madrid el pasado martes para dar descanso a los jugadores que más minutos acumulan.

Uno de los fijos en las alineaciones de los baleares es el extremo japonés Takefusa Kubo, uno de los futbolistas más en forma del equipo, y que podría repetir arriba junto al colombiano "Cucho" Hernández y el croata Ante Budimir

- Alineaciones probables

Athletic: Unai Simón; Capa, Yeray, Iñigo Martínez, Yuri; Dani García, Unai López; Raúl García, Muniain, Córdoba; y Williams.

Mallorca: Reina; Joan Sastre, Valjent, Raíllo, Sedlar; Kubo, Baba, Salva Sevilla, Dani Rodríguez; "Cucho" Hernández y Budimir.

Árbitro: Pablo González Fuertes (Comité Asturiano).

Campo: San Mamés.

Hora: 14.00.

-----------------------------------------------------------------

Puestos: Athletic (10º, 42 puntos); Mallorca (18º, 26 puntos).

La clave: La capacidad del Athletic de doblegar ya desde el principio al equipo más goleado y el peor fuera de casa en lo que va de temporada; y, a su vez, la del Mallorca de frenar la presión a la que le va a someter un rival de los más fiables en su campo y pétreo en su sistema defensivo.

El dato: El Mallorca visita por primera vez el nuevo San Mamés en una racha de cuatro victorias seguidas rojiblancas en sus últimos encuentros ligueros en Bilbao.

La frase: Gaizka Garitano, técnico del Athletic, avisa de que "el Mallorca se juega todo en San Mamés";

El entorno: La afición bilbaína acabó contenta con el rendimiento de su equipo en la derrota por la mínima del martes en el Camp Nou, especialmente de la labor de la segunda unidad de la plantilla, que fue la que utilizó de inicio Gaizka Garitano. Aunque tiene claro que, para pensar en Europa, lo que valen son los puntos y que el Athletic tiene que ganar al Mallorca.