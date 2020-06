"En el Mediterráneo se muere una vez, en Libia todos los días", cuenta un migrante rescatado

Desde el puente del barco humanitario "Ocean Viking", que lo acaba de rescatar junto con 50 migrantes más, el joven paquistaní Imran cuenta su dramática odisea antes de arriesgarse a atravesar el Mediterráneo, donde "se muere una vez", pero en Libia, de donde salió, "todos los días".

"Para ellos, no somos seres humanos", dice el joven al rememorar las torturas, los maltratos y las humillaciones padecidas durante su permanencia en Libia.

El joven forma parte de los 31 paquistaníes rescatados el jueves por el barco humanitario frente a la isla italiana de Lampedusa mientras viajaban en un bote de madera.

"A los negros, los tratan como a nosotros. Pero los que más sufrimos somos los bangladesíes y paquistaníes", sostiene Imran, de 30 años, quien acaba de pasar un duro año en Libia.

"Todos los paquistaníes que estamos aquí estuvimos secuestrados en Libia, fuimos a trabajar, pero encontramos guerra, tortura, extorsión. Para ellos, nosotros no somos seres humanos", reitera.

Al igual que Imran, que pasó por Dubái antes de aceptar trabajar para la construcción de un edificio cerca de Trípoli, todos han sido maltratados, han recibido humillantes palizas desde que pusieron los pies en ese país.

"Me vendieron a alguien que me mantuvo encerrado. Entre 35 a 40 personas vivíamos en una sola habitación, de la que no nos dejaban salir. Luego me vendieron a otra persona, quien también me encerró. Así ocurría todo el tiempo, como si fuera un esclavo", explica.

"Simplemente te dan comida suficiente para mantenerte vivo, ni un bocado más", rememora Naeem, de 35 años, quien logró "escapar", pero cometió el "error" de ir a la policía para denunciar su caso.

"La policía me devolvió a los secuestradores, fue peor. Ni una sola persona nos ayudó en Libia. No había nadie que nos ayudara", lamenta.

Mohammad Arshad, un hombre esbelto, vestido con el tradicional traje azul de su país, pasó dos años en Al Khoms, víctima de ese nueva forma esclavitud.

"Se dividen en grupos, te agarran en cualquier lugar, en el trabajo, en la calle. Luego te tapan los ojos, te golpean y llaman a tus padres amenazándolos: 'Si no paga, lo mato'", cuenta.

Su padre tuvo que pedir prestados 10.000 dólares, una fortuna en Pakistán, para salvarlo.

- "Mejor ahogarse" -

"Y si no logran recolectar el dinero, nos golpean con la culata de un arma. Usan descargas eléctricas, te dejan morir de hambre durante días y te ofrecen de beber el agua de los inodoros", denuncia.

"Casi que no puedo ni contar las torturas que sufrí", confiesa ya sin emoción Arslan Ahmid, un joven de 24 años, cuyos ojos verdes y barba larga se entreven detrás de la mascarilla quirúrgica, como previsto por las nuevas medidas contra el coronavirus.

Detrás de los sudaneses, los bangladesíes representan la segunda nacionalidad entre los migrantes que se atreven a cruzar el Mediterráneo para escapar del infierno libio. Pakistán no aparece en la lista de los diez primeros países, según el recuento de la Agencia de la ONU para los Refugiados.

Después de casi ocho meses en Libia, Arslan Ahmid decidió arriesgar su vida para tomar un barco desde Zuara.

"Aquí en el Mediterráneo, se muere una vez. En Libia, morimos todos los días", confiesa con voz baja, después de un largo silencio.

Prefirieron pagar 2.000 dólares, el precio "máximo", con tal de huir de este lugar.

"Tomamos el bote a sabiendas de los riesgos. La muerte ya la habíamos visto desde muy cerca. El mar es peligroso, pero es mejor ahogarse que quedarse en Libia", afirma Naeem, quien espera que el "Ocean Viking" le ofrezca "una segunda vida" en Europa.

"Este es el día más feliz de mi vida", asegura por su parte Mudassar Ghalib, de 40 años.

Todos temen que los devuelvan otra vez a Libia y, tras ser tranquilizados de que no ocurrirá, comienzan a soñar.

¿Volver a comenzar en Malta? ¿En Italia, en Francia? "De verdad no importa", afirma Imran: "Estoy seguro de que en Europa nadie nos torturará", dice.

