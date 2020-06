El partido más extraño para Jaume Costa

Ell defensor Jaume Costa (i). EFE/ Juan Herrero/Archivo

Villarreal (Castellón), 26 jun (EFE).- El defensa Jaume Costa vivirá este domingo con motivo de la disputa del Villarreal-Valencia en La Cerámica el encuentro más extraño de su carrera deportiva, al que llegará con la camiseta del Valencia en el que se formó y al que ha regresado para medirse al Villarreal, en el que ha completado casi toda su carrera deportiva.

Al margen de la extrañeza del choque a puerta cerrada, Jaume Costa vivirá sensaciones muy especiales, ya que afrontará el encuentro como cedido por el Villarreal al Valencia y con su futuro por definir ante la posibilidad de no estar en ninguno de los dos clubes en la próxima campaña.

Esta será la primera que el futbolista nacido en Valencia hace 32 años esté en Villarreal como integrante del equipo visitante, en un partido en el que el regreso de José Luis Gayà tras su sanción, iniciará con toda probailidad en el banquillo.

Blanca será la camiseta que se ponga para este encuentro, la del equipo en el que creció, pero en el que no llegó a dar el salto definitivo, pues del Valencia pasó al Cádiz antes de fichar por el Villlarreal para jugar en su filial.

En el Valencia se formó, pero solo llegó a disputar un partido de competición oficial en 2009, lo que le ha convertido en el futbolista del club de Mestalla que más tiempo ha visto pasar desde su salida del club hasta su regreso, desde la temporada 2008-2009 hasta la actual.

Con la camiseta amarilla del Villarreal ha completado la práctica totalidad de su carrera profesional, lo que le ha llegado a disputar once partidos ante el Valencia en competición oficial, diez de Liga y uno de Liga Europa, mientras que con el filial del Valencia, el Mestalla, sí que llegó a medirse al Villarreal B en Segunda B.

Jaume Costa es tras el argentino Rodolfo Arruabarrena el lateral izquierdo que más veces ha vestido la camiseta del Villarreal, un equipo en el que ha sido capitán, además de un referente para el club y para sus aficionados.

El jugador ha llegado a disputar 242 partidos oficiales con el Villarreal, lo que le hacen ser el decimotercer futbolista con más partidos de la historia del club y sus ocho campañas en el primer equipo, le convierten en uno de los jugadores de mayor peso de esta última década.

Desde su salida del Valencia hasta su llegada al Villarreal pasó por el Cádiz en la campaña 2008-2009, en Segunda B. Allí coincidió con Xavi Gracia como entrenador, quien lo llevó al filial del equipo castellonense en la campaña 2010-2011.

Tras una temporada en el filial llegó al primer equipo en coincidencia con el descenso a Segunda División, donde se convirtió en un jugador clave para el retorno a Primera, catgeoría en la que se consolidó en el equipo.

Al comienzo de la actual temporada, Costa no entraba en los planes de Javier Calleja, entrenador del Villarreal, y salió cedido al club de Mestalla de la mano de Marcelino García Toral, quien lo conocía bien de su etapa como técnico del equipo castellonense.

Tras esta temporada como cedido, Costa debe regresar al Villarreal, equipo con el que le restaría una temporada más de contrato, pero en el que están afianzados en el lateral izquierdo Alberto Moreno y Quintillà.

Mientras, en el Valencia el lateral titular es Gayà, a la espera de que se concrete el regreso de Toni Lato, actualmente cedido en Osasuna, circunstancias esta dos que condicionan el futuro del jugador valenciano.

Javi Mata