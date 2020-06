El lanzamiento de la Ford F-150 reabre la lucha por el segmento de camionetas

La camioneta F-150 es el modelo más importante de la familia de vehículos de Ford conocida como Serie F junto con los modelos F-250, F-450, F-450/550 y F-650/750 que el fabricante empezó a producir en 1948. EFE/Archivo

Washington, 26 jun (EFE).- La presentación de la 14 generación de la camioneta "pickup" Ford F-150, el vehículo de más ventas en Estados Unidos durante los pasados 43 años, reabre la lucha por el control del segmento más rentable del automóvil en Norteamérica.

La camioneta F-150 es el modelo más importante de la familia de vehículos de Ford conocida como Serie F junto con los modelos F-250, F-450, F-450/550 y F-650/750 que el fabricante empezó a producir en 1948.

La Serie F, y especialmente la F-150, es una auténtica máquina de hacer dinero para Ford y el objetivo los principales competidores de la compañía, por lo que el lanzamiento de la nueva generación de la camioneta "pickup" es clave.

Sólo el año pasado, Ford vendió 896.526 unidades de la Serie F en Estados Unidos y generó alrededor de 42.000 millones de dólares de ingresos para la compañía. El año anterior, en 2018, Ford vendió 909.330 unidades de la Serie F y los ingresos se situaron en torno a los 41.000 millones de dólares.

Para ponerlo en perspectiva, los ingresos totales de Ford en 2019 fueron 155.900 millones de dólares por lo que sólo la Serie F fue responsable del 27 % de los ingresos de la compañía. El año anterior, la Serie F supuso el 26 % de los ingresos de Ford.

En términos de unidades vendidas, la Serie F también es el rey de Ford. En 2019, el 37 % de todos los vehículos vendidos por el Grupo Ford en Estados Unidos fueron camionetas de la Serie F. En 2018, la proporción fue del 36,5 %.

De hecho, según un estudio encargado por Ford a Boston Consulting Group y conocido esta semana, la Serie F es más grande que McDonalds, Nike, Coca-Cola o Starbucks y rivaliza en valor con el iPhone de Apple.

El estudio también determinó que la Serie F contribuye con 49.000 millones de dólares al producto interior bruto (PIB) de Estados Unidos y sustenta casi 500.000 empleos en el país.

Con estas cifras no es de extrañar que la F-150 tenga desde hace años una diana en su parte trasera a la que apuntan los principales rivales: el Chevrolet Silverado, de General Motors (GM), y Ram 1500, del grupo Fiat Chrysler (FCA).

La F-150 no es sólo el objetivo, en menor medida, de los dos principales rivales estadounidenses de Ford sino también de sus competidores japoneses, el Toyota Tundra y el Honda Ridgeline.

Pero también de novedades que aún no han llegado al mercado, como los modelos eléctricos Cybertruck de Tesla, Endurance de Lordstown Motor, o el R1T de Rivian.

Cuando el fundador de Tesla, Elon Musk, presentó el esperado Cybertruck en noviembre del año pasado, el excéntrico empresario dejó claro que su mente estaba fija en el Ford F-150.

Por ejemplo, Musk aprovechó que el Cybertruck está realizado con acero inoxidable, un metal por el que tiene una especial predilección y que ha utilizado también para la nave espacial de SpaceX, para lanzar una pulla a Ford, quien hace cinco años empezó a producir la F-150 con aluminio.

El uso de aluminio, para aligerar el vehículo y reducir su consumo, generó en un principio algunos problemas de resistencia para la F-150 aunque Ford solucionó la situación.

A pesar de eso, Musk dijo que había elegido el acero inoxidable para el Cybertruck porque quiere que la camioneta de Tesla "sea dura, no que pretenda ser dura".

Y Lordstown Motor, una nueva compañía que hasta ahora no había hecho público ningún modelo, aprovechó el lanzamiento este jueves de la 14 generación de la F-150 para revelar su camioneta "pickup" eléctrica Endurance durante una visita del vicepresidente estadounidense, Mike Pence, a sus instalaciones.

Incluso Rivian, otra empresa emergente que todavía no ha empezado a producir vehículos y que cuenta con el respaldo de Ford, aprovechó la presentación de la F-150 para promocionar su camioneta "pickup" R1T, otro futuro rival del rey de las camionetas.

Pero Ford no está quieta. La nueva F-150 incorpora por primera vez una opción de motorización híbrida. Y la compañía ya ha anunciado que en dos años lanzará un versión totalmente eléctrica, para combatir los Tesla, Lordstown Motor y Rivian, o cualquier otro rival que pueda aparecer.