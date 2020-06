El ente electoral venezolano declara sesión permanente para las legislativas

Vista del exterior del Consejo Nacional Electoral l pasado 15 de junio de 2020 en Caracas (Venezuela). EFE/Miguel Gutiérrez

Caracas, 26 jun (EFE).- El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela se declaró desde este viernes en sesión permanente para organizar los comicios legislativos, todavía sin fecha pero que deben celebrarse este año, en los que se renovará la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).

El inicio de la sesión permanente fue aprobado por votación unánime de los rectores que están al frente de la entidad, según recoge un comunicado del CNE.

Estos rectores fueron escogidos por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), puesto que considera que ha habido una omisión por parte de la AN, de notable mayoría opositora.

La oposición tampoco reconoce a los magistrados del TSJ.

La nueva presidenta del CNE, Indira Alfonzo, fue sancionada en 2018 por Canadá "en respuesta a las elecciones presidenciales ilegítimas y antidemocráticas" en las que fue reelegido como presidente Nicolás Maduro.

Días después de su elección, la mayoría opositora representada por siete partidos anunció que no convalidará ni reconocerá las elecciones parlamentarias que consideran una "farsa",

Según el comunicado del CNE, la decisión de comenzar una sesión permanente se ajusta a lo establecido en las normas sobre el régimen de sesiones y deliberaciones del organismo y a lo dispuesto por la Sala Constitucional del TSJ.

Dicha sentencia del TSJ "instruye a la institución electoral a convocar los comicios parlamentarios", recordó la entidad en su comunicado.

En este sentido, afirman que estas decisiones "se unen a un conjunto de acciones tomadas de manera inmediata" por Alfonzo.

Todas ellas tienen como finalidad "materializar la activación inmediata de todas las instancias del ente" para, de ese modo, "garantizar la expresión de la soberanía popular y la preservación de la paz de la República".