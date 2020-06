EE.UU. estudia una nueva estrategia y hacer las pruebas de COVID-19 por grupos

Un profesional médico administra una prueba COVID-19 en un sitio de prueba gratuito y sin receta en la Escuela Primaria de Artes y Ciencias de Bailey en Falls Church, Virginia, EE.UU., el 24 de mayo de 2020. EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS

Washington, 26 jun (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos estudia cambiar su estrategia y empezar a realizar las pruebas de detección de COVID-19 por grupos, y no individualmente, para acelerar la identificación de casos haciendo menos análisis.

La estrategia, que consiste a realizar una sola prueba sobre las muestras de un conjunto de personas, y hacerlas individuales solo si se confirma que en el grupo hay un positivo, fue desvelada por el principal epidemiólogo del país, Anthony Fauci, en una entrevista publicada hoy por The Washington Post.

Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, dijo que los responsables de salud del Gobierno del presidente Donald Trump mantienen "discusiones intensas" sobre la instauración de estas "pruebas de grupo" para agilizar el sistema.

El procedimmiento permitiría evaluar a más personas con menos recursos y aislar rápidamente los casos sospechosos desde la detección de la presencia del coronavirus en el grupo.

"Algo no funciona. Quiero decir, puedes hacer todos los diagramas que quieras, pero algo no funciona", dijo Fauci al Post sobre el sistema actual de pruebas individuales sobre los casos sospechosos, con criterios que varían dependiendo de los distintos estados.

La ventaja de este sistema es que incluiría a más personas, entre ellas a los posibles contagiados asintomáticos, que con el sistema actual que se limita a los casos sospechosos, no se detectan y pueden seguir propagando la enfermedad inadvertidamente.

Según Fauci, las investigaciones sugieren que un 40 por ciento de las personas infectadas con coronavirus pueden ser asintomáticas.

"Ahora sabemos que el nivel de virus en una persona asintomática es casi igual al nivel de virus en alguien que tiene síntomas", afirmó el experto.

Debido a esto, según el rotativo, los responsables sanitarios de Alemania e Israel también están estudiando esta nueva estrategia para combatir el coronavirus.

"Lo que hay que hacer es encontrar la penetración de personas contagiadas en su sociedad y la única forma de saberlo es lanzando una red amplia", agregó el experto.

Con 2.424.054 casos, Estados Unidos es el país con una mayor incidencia de contagios de COVID-19 del mundo, que ya ha ocasionado 124.468 muertes, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

La media de nuevos casos, además, ha vuelto a situarse en la última semana por encima de los 30.000 al día, por el repunte en estados como California, Florida, Texas y Arizona, que suman entre los cuatro cerca de la mitad de los contagios de todo el país.

Otros estados, como Alabama, Misuri y Nevada, han reportado también máximos diarios, con lo que se teme que la cifra de muertos pueda dispararse de nuevo los próximos días.