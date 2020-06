Economía mexicana anota mayor caída histórica ante confinamiento

(Bloomberg) -- La economía de México registró la mayor contracción de su historia tras la paralización de la mayor parte de la actividad para evitar la propagación del coronavirus.

El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) de México, una aproximación del producto interno bruto, cayó 19,9% respecto de un año antes, informó el viernes el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) del país. Eso se compara con una estimación media de economistas de 22% y prácticamente duplica la contracción récord anterior de 11% registrada durante la crisis financiera mundial en 2009.

La segunda economía más grande de América Latina, que ha tenido varias crisis económicas y devaluaciones monetarias en su historia, enfrenta su peor recesión desde la década de 1930. México ha sido uno de los países más afectados por la pandemia de coronavirus debido a la disminución en el comercio con Estados Unidos y la caída de los precios del petróleo, mientras que más de 12 millones de habitantes perdieron o fueron suspendidos de sus trabajos en abril. Los datos se condicen con la opinión de que la economía de México se contraerá 10% o más este año, dijo Carlos Capistrán, economista de Bank of America en Nueva York.

“No es solo el resultado del covid-19 y el confinamiento, sino la falta de políticas vigorosas para ayudar a la economía”, señaló Capistrán. “Esto último y un virus que todavía está suelto en México seguirán manteniendo la actividad económica en territorio de contracción por muchos meses más. Sin embargo, a pesar de la gran contracción en la actividad, la inflación se encuentra por encima del objetivo de Banxico”, lo que limita el margen del banco central para reducir aún más su tasa de interés.

El jueves, el banco central redujo los costos de endeudamiento a su nivel más bajo en casi cuatro años. La economía de México se contraerá 10,5% este año, más que pares como Brasil, Rusia, Sudáfrica e India, según el Fondo Monetario Internacional.

Nota Original:Mexican Economy Plunges the Most on Record Amid Virus Lockdown

©2020 Bloomberg L.P.