Duelo por la consolidación

El delantero hispano-brasileño del Atlético de Madrid Diego Costa (i) pelea un balón con Luis Rioja, delantero español del Deportivo Alavés, durante un partido. EFE/ Adrián Ruiz De Hierro/Archivo

Madrid/Vitoria, 26 jun (EFE).- Consolidar la buena racha de tres victorias consecutivas de un Atlético de Madrid que en su versión postpandemia no conoce la derrota y ha recuperado tres puestos para asentarse en plazas de Liga de Campeones es el premio de un duelo contra un Alavés que también quiere afianzarse hacia la salvación.

El segundo mejor equipo del regreso de LaLiga Santander, el Atlético con diez puntos de doce (solo le mejora el Real Madrid), se enfrenta este sábado (22.00 horas -2 GMT) en el Wanda Metropolitano al cuarto peor, un Alavés que ha sumado tres de doce ganando a la Real Sociedad y cayendo ante Espanyol, Celta y Osasuna. Solo Real Sociedad y Mallorca (uno) y Leganés (dos), sumaron menos, pero aún así los vitorianos tienen 35 puntos, nueve sobre el descenso.

Dar firmeza y solidez a la actual racha de tres victorias consecutivas (ante Osasuna, Valladolid y Levante) con una cuarta que sería su mejor secuencia de la presente temporada liguera es el objetivo del Atlético este sábado en el Wanda Metropolitano, donde no cae desde diciembre, cuando le ganó el Barcelona 1-2. Desde entonces cuenta siete victorias en nueve duelos en casa.

Un triunfo que podría tener más valor si cabe en una jornada estratégica para la pugna por los puestos que dan acceso a la Liga de Campeones, ya que los aspirantes al tercer y cuarto puestos que ocupan respectivamente Atlético (55 puntos) y Sevilla (53), tienen dos duelos entre sí que obligatoriamente van a generar damnificados.

Si el Atlético gana al Alavés podrá observar con placidez lo que ocurra en el duelo del domingo entre el Villarreal (sexto, 48 puntos) y el Valencia (octavo, 46) en La Cerámica, y también lo que acontezca el lunes en el Coliseúm Alfonso Pérez entre el Getafe (quinto, 49 puntos) y la Real Sociedad (séptima, 47).

Para ello el conjunto rojiblanco tendrá que mantener la ambición que ha demostrado en los inicios de partido desde que se reanudó el juego tras la pandemia, y mejorar su contundencia, palabra clave de su entrenador, el argentino Diego Pablo Simeone, que solo se mostró en la goleada al Osasuna (0-5), ya que tanto ante el Valladolid como el Levante ganó con un escueto 1-0.

Un resultado que sabe por experiencia que no le vale ante este Alavés, que ya se repuso en la primera vuelta de un 0-1 de los rojiblancos en Mendizorroza, marcado por Álvaro Morata, empatando con un gol de Lucas Pérez, una de las 13 igualadas que han lastrado al Atlético en esta Liga y le han impedido pelear por el título.

"Nos ha pasado, no solo ante el Alavés, muchas veces de no cerrar partidos y encontrarnos con empates que nos han sacado mucha cantidad de puntos", admitió este viernes Simeone, que apeló a esa "contundencia" para no repetir esa circunstancia este sábado, así como alabó a su rival, tanto por la "velocidad de sus dos delanteros", Lucas Pérez y Joselu Mato, como por el "buen trabajo defensivo" que ve "similar" al de su equipo en la presión al rival.

El técnico argentino ha apostado por las rotaciones durante este reestreno liguero: en La Nucía ante el Levante cambió siete jugadores respecto al once que ganó al Valladolid, y en ese partido había hecho otras siete permutas respecto a la goleada en Pamplona.

Solo el portero esloveno Jan Oblak se ha librado de esta rotación y seguirá bajo palos el sábado, escoltado por el montenegrino Stefan Savic y el uruguayo José María Giménez, que volverá a ser titular -Mario Hermoso tiene molestias y el brasileño Felipe lleva solo dos entrenamientos con el grupo. En los laterales, el inglés Kieran Trippier podría volver a tener una oportunidad, con el brasileño Renan Lodi en la izquierda.

En el mediocampo es donde se abre el mayor abanico de posibilidades. Las dos titularidades seguidas del ghanés Thomas Partey llevan a pensar en su descanso, con lo que Saúl Ñíguez y Koke Resurrección podrían ser de la partida, con el costado derecho probablemente para Marcos Llorente, el jugador más en forma de la plantilla, y una duda en el último puesto, entre el mexicano Héctor Herrera por el centro, o un extremo, sea el francés Thomas Lemar o el belga Yannick Carrasco.

Álvaro Morata podría volver a tener una oportunidad de partir en el once después de que Diego Costa entrenara al margen este viernes por precaución debido a la acumulación de minutos, con el portugués Joao Félix escoltándole como mediapunta.

Para el Alavés, el duelo del Wanda Metropolitano es la oportunidad de superar un bache de juego y resultados tras las dos derrotas que siguieron al triunfo ante la Real Sociedad (2-0). En los dos últimos partidos ha acumulado 7 goles en contra (6-0 ante el Celta y 0-1 ante el Osasuna) sin anotar ninguno.

La falta de gol tras el reinicio de la competición de sus delanteros más destacados, Joselu Mato y Lucas Pérez, ha pasado factura en los últimos encuentros a los vitorianos, que no consiguen mantener la regularidad en el juego.

A pesar de todo, los 35 puntos de los albiazules ofrecen tranquilidad a un equipo que no se siente presionado puesto que los que están por debajo tampoco están sumando con velocidad. En todo caso, los vascos desean acercarse aún más a los 40 puntos para respirar tranquilos.

El técnico alavesista, Asier Garitano, recupera a todos sus efectivos para este duelo y podría volver a variar algunas posiciones.

Fernando Pacheco seguirá en la portería y podría optar por una línea de 5 defensas ante uno de los equipos más en forma del campeonato con Martín Aguirregabiria, Ximo Navarro, Víctor Laguardia, Lisandro Magallán y Rubén Duarte. El centro del campo lo ocuparán Tomás Pina, Manu García y Víctor Camarasa y en la zona ofensiva repetirán Lucas Pérez y Joselu Mato.

- Alineaciones probables:

Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Lodi; Llorente, Koke, Saúl, Herrera o Lemar; Joao Félix y Morata.

Alavés: Pacheco; Martín, Ximo, Laguardia, Magallán, Duarte; Pina, Manu García, Camarasa; Joselu y Lucas Pérez.

Árbitro: Mario Melero López (C. Andaluz).

Estadio: Wanda Metropolitano.

Hora: 22:00 (20.00 GMT).

-------------------------

Puestos: Atlético de Madrid (3º, 55 puntos); Alavés (14ª, 35 puntos).

Las claves: La presión defensiva y la velocidad al ataque de ambos equipos.

El dato: El Atlético es el segundo mejor equipo de la reanudación de LaLiga Santander (10 puntos de 12 posibles, solo peor que el Real Madrid con 12), el Alavés el cuarto peor (3 de 12, solo mejor que la Real Sociedad y el Mallorca, ambos con uno, y el Leganés, con dos).

La frase: Simeone: "El Alavés está cerca de su objetivo que es la salvación y buscará en cualquier campo intentar acercarse".

El entorno: Segundo duelo sin aficionados en el Wanda Metropolitano, que en su estreno la semana pasada ofreció un emocionante recuerdo a las víctimas de la COVID-19 con camisetas de sus abonados fallecidos en sus butacas.