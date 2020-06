Daniel El Travieso apuesta por las redes sociales en el estreno de "Viviendo"

Fotografía promocional cedida por la casa productora Sin Sentido donde aparece Daniel Ruiz Abaunza, de 25 años, mejor conocido como Daniel El Travieso en las redes sociales. EFE/Sin Sentido

San Juan, 26 jun (EFE).- El influenciador puertorriqueño Daniel El Travieso, un fenómeno mediático en Latinoamérica con millones de seguidores, subrayó que las redes sociales son el futuro, en el día en que estrena su canción "Viviendo" acompañada de un video con el que quiere dar un empujón a su carrera musical.

"Trato de proyectar felicidad y ser familiar en mis videos en las redes sociales", señaló este viernes en entrevista con Efe Daniel Ruiz Abaunza, de 25 años, mejor conocido como Daniel El Travieso, el día en el que sale a la luz su nuevo trabajo, "Viviendo", que llega al mercado cuando todavía continúan presentes las secuelas de la pandemia de la COVID-19.

El polifacético artista, con casi 9 millones suscriptores en el canal de videos Youtube y cerca de medio millón en Instagram, señaló que con "Viviendo" ha querido lanzar un mensaje de que hay que ser feliz en la vida y que debemos ayudarnos los unos a los otros, en especial en estos tiempos tan difíciles como los que han tocado con el coronavirus.

"Se trata de un tema acústico", destacó el influenciador, tras asegurar que no se quiere encasillar únicamente en el género urbano en el que ha despuntado hasta el momento en la música.

"Me gusta también el rock, la bacahata y la salsa. Por ahí van a venir muchas cosas", adelantó el artista, para quien es momento de experimentar y de abrirse a distintas opciones musicales.

MÁS CENTRADO EN LA MÚSICA

"En este momento me estoy centrando mucho en la música", aseguró sobre el rumbo de su polifacética carrera, en la que comenzó hace más de 5 años en la desaparecida red social Vine, donde consiguió más de 310.000 seguidores.

Dijo que con "Viviendo" ha querido lanzar un mensaje de optimismo, que según el comunicado de sus promotores llega con un creativo video musical al estilo de la red social de TikTok.

"Viviendo" es un tema bajo las casas productoras Sin Sentido & Kee Records que desde este viernes está disponible en todas las plataformas digitales.

El tema es una composición de Aneudy Maisonet, Daniel El Travieso y Javier García Gutiérrez bajo la producción de Aneudy Maysonet, conocido en el ambiente musical como "Sr. Guitarra".

La canción se estrena en su canal de YouTube, Daniel El Travieso Musica, a las 19.00 GMT.

El cantante realizará a través de su cuenta de TikTok, @TraviesoTikTok, una prueba bajo el hashtag #ViviendoTravieso, en la que escogerá a un ganador que podrá realizar el remix del tema con Él.

ESTRELLA DE LAS REDES SOCIALES

Aunque quiere dar un empujón a su faceta musical, Daniel El Travieso es, sin duda, una estrella de las redes sociales y un influenciador de referencia en muchos países de Latinoamérica y los hispanos en Estados Unidos.

"Lo real es lo que engancha, el que la gente se pueda identificar", señala sobre el éxito de sus vIdeos, en los que explota sus cualidades de comediante gracias a su carisma y la risa que arranca a sus seguidores.

En su canal de YouTube comparte parodias y musicales poblados de diferentes personajes en los que presenta problemas de la vida diaria y crea situaciones exageradas.

"La gente se identifica al ver mis parodias y eso es lo que ha provocado el éxito", asegura el influenciador.

La clave del éxito, subraya, es "la constancia en la calidad y cantidad de los vIdeos", asegura, tras subrayar que el motivo de su fama es estar siempre activo y tener en mente "el sacrificio del trabajo".

ÉXITO EN LATINOAMÉRICA

Ese trabajo le ha permitido convertirse en uno de los influenciadores con más éxito de Latinoamérica gracias a los varios canales con que cuenta en Youtube.

Las andanzas de Daniel El Travieso han llegado, incluso, con subtítulos, a China, donde cree que han triunfado gracias al sentido del humor que, como asegura, "rompe barreras".

"Los traviesos son muy universales", subraya el influenciador, que pasó por la Universidad para graduarse en Finanzas, aunque, como destaca: "La mejor universidad me la dieron mis padres con su enseñanza del esfuerzo, la constancia y el trabajo".

Cuenta que la clave del futuro pasa por las redes sociales, que "se van a apoderar de todo", ya que "son unas plataformas de entretenimiento que van a crecer".

Daniel El Travieso dice que, no obstante, hoy es el momento de la música y que por ahí vienen, en un futuro cercano, novedades y colaboraciones con otros artistas fruto de un trabajo de cerca de un año.