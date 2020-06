Costa Rica confirma coordinación con Panamá para caravanas de nicaragüenses

Hace dos semanas, un centenar de nicaragüenses que se habían quedado varados en Panamá, a donde habían llegado tres meses antes a trabajar en la zafra azucarera, partieron hacia su país gracias a un acuerdo entre Panamá y Costa Rica, que les dio paso. EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo

San José, 26 jun. (EFE).- Las autoridades de Costa Rica confirmaron este viernes que existe una coordinación con Panamá para la movilización de caravanas de autobuses con nicaragüenses que desean regresar a su país, y descartó permitir el paso de migrantes haitianos varados en territorio panameño.

La directora de Migración de Costa Rica, Raquel Vargas, dijo a Noticias Repretel que existe una "coordinación" para que nicaragüenses que viven en Panamá puedan retornar en caravanas de autobuses a Nicaragua.

"Hay una coordinación entre Panamá y Costa Rica para nicaragüenses cuyo destino final es Nicaragua. Ellos ingresan en autobuses, pagan ese servicio y se trasladan en un proceso ordenado hacia Nicaragua", explicó Vargas.

La funcionaria dijo que estos autobuses se incorporan en las caravanas de camiones de carga que cruzan Costa Rica desde la frontera con Panamá hasta la frontera con Nicaragua, y que son escoltados por la policía.

Vargas no dijo cuántas veces se ha efectuado ese operativo de autobuses con migrantes nicaragüenses.

Nicaragüenses que se han quedado sin medios de vida en Panamá debido a la crisis de la COVID-19 pretenden regresar a su país la próxima semana en una caravana de entre "15 o 20" autobuses, una travesía que debe contar con la autorización de Costa Rica dado el cierre de las fronteras por la pandemia.

Hace dos semanas, un centenar de nicaragüenses que se habían quedado varados en Panamá, a donde habían llegado tres meses antes a trabajar en la zafra azucarera, partieron hacia su país gracias a un acuerdo entre Panamá y Costa Rica, que les dio paso.

COSTA RICA REFUERZA VIGILANCIA EN FROTERA CON PANAMÁ

Las autoridades de Costa Rica instalaron este viernes un puesto de mando para reforzar la vigilancia policial en la zona fronteriza con Panamá, la cual se encuentra en alerta naranja por la pandemia de la COVID-19.

"Las fronteras están cerradas, nadie puede entrar. No se pueden hacer solicitudes migratorias ordinarias. Quienes están en Panamá deben permanecer en Panamá", declaró este viernes el viceministro de Seguridad, Eduardo Solano.

La alerta naranja establece una restricción a la circulación de vehículos y la operación de comercios a partir de las 17.00 horas entre semana, que se endurece los fines de semana.

El pasado lunes un grupo de 26 migrantes haitianos que estaban varados en albergues en Panamá, intentaron ingresar a territorio costarricense irregularmente, pero las autoridades migratorias lo impidieron.

Los migrantes se encuentran en una especie de limbo en la zona fronteriza porque Costa Rica no les permite el ingreso y Panamá tampoco los deja reingresar.

La Dirección de Migración informó que luego de entrevistar a los migrantes haitianos se confirmó que estaban en albergues de Panamá, por lo que insiste en que ese país debe recibirlos de vuelta.

Costa Rica asegura que no tiene capacidad para recibir a los haitianos.

En marzo pasado Costa Rica y Panamá tenían previsto un paso controlado de unos 2.000 migrantes, muchos de ellos africanos y haitianos, para que siguieran su rumbo hacia el norte del continente, pero el cierre de las fronteras por la pandemia obligó a posponerlo.

En Panamá hay más de 2.500 de estos migrantes extracontinentales en albergues, quienes tienen como objetivo cruzar Centroamérica y México para llegar a Estados Unidos.