Corte salvadoreña se alista para buscar archivos sobre la masacre de El Mozote

Vista parcial del monumento dedicado a las víctimas de la masacre de El Mozote en Meanguera (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura/Archivo

San Salvador, 26 jun (EFE).- Una corte de instrucción de El Salvador juramentó este viernes como peritos a dos expertos en archivos en el proceso penal por la masacre de unos mil campesinos en 1981 en El Mozote (noreste), con lo que se prepara para buscar en varios cuarteles del Ejército archivos militares relacionados con este crimen de lesa humanidad.

El Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, a cargo del juez Jorge Guzmán, reanudó así las audiencias en el proceso contra 16 mandos militares vinculados a la masacre, tras más de tres meses de paro por la pandemia de la COVID-19.

"Este nombramiento es relevante para llevar adelante las inspecciones judiciales en archivos militares, que es un paso de gran trascendencia para el caso y que por primera vez estaría ocurriendo en El Salvador", dijo a periodistas el abogado de las víctimas y miembro de la organización Cristosal, David Morales.

Apuntó que la documentación que posiblemente localicen los peritos Fernando Rafael Rivas y Jorge Alberto Juárez, servirá como "evidencia o prueba documental en el caso".

"Esperamos que no proceda a bloquear esta diligencia el ministro de la Defensa (René Monroy) ni el presidente de la República (Nayib Bukele) como comandante general (de la Fuerza Armada), sería totalmente una ilegalidad e incurrirían en responsabilidad penal", acotó Morales.

Durante la audiencia, en la que la parte acusadora impugnó el nombramiento de dos peritos propuestos por la defensa de los militares procesados por "no reunir requisitos de imparcialidad por haber estado bajo la cadena de mando y porque uno de ellos tuvo relación cercana también con varios de los imputados".

Se trata de Óscar Quiteño y Nelson Saldaña, este último fue compañero de algunos de los imputados y se desempeñó como jefe del Departamento Nacional de Inteligencia (DNI) cuando fueron asesinados seis padres jesuitas y dos mujeres en 1989.

"Es de público conocimiento que todos lo miembros del DNI en aquel momento supieron que el crimen lo cometió la Fuerza Armada, pero guardaron silencia. Si en aquel momento fue cómplice del silencio y se negó a decir la verdad, ¿qué nos garantiza que ahora va a decir la verdad como perito", subrayó el letrado.

Quedó pendiente el juramento de la experta guatemalteca Velia Elisa Muralles Bautista, quien no estuvo presente en la audiencia y la defensa rechazó su nombramiento mediante videoconferencia.

La organización Tutela Legal "María Julia Hernández", que también es parte de la acusación y representa a las víctimas y sobrevivientes de la masacre, confirmó a Efe que Bautista trabaja en el Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN) de Guatemala.

Los dos peritos juramentados entregaron al juez Guzmán un documento con la metodología que planean implementar para su peritaje, sin que se conozca la fecha de inicio.

Efe intentó conocer desde el jueves si el Ministerio de la Defensa permitirá que se realicen las inspecciones mediante un nexo de prensa del Gobierno, sin que se haya obtenido una respuesta negativa o afirmativa.

Un registro estatal estima la cifra de víctimas de El Mozote en al menos 1.730, de las que 988 fueron ejecutadas, 48 sobrevivieron a la masacre, 665 son familiares de las personas asesinadas y 29 sufrieron desplazamiento forzado.

Según el informe de las Naciones Unidas, que da cuenta de crímenes de guerra, entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981 unidades de élite del Batallón Atlacatl torturaron y ejecutaron "deliberada y sistemáticamente" a niños, hombres y mujeres del cantón El Mozote y sitios aledaños.

La anulación de una ley de amnistía de 1993, mediante un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de julio de 2016, permitió la reapertura del proceso.

Por esta masacre, perpetrada durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992), son procesados 16 militares retirados por crímenes de guerra y de lesa humanidad.