Colombia pide ampliar la lucha contra la minería ilegal, que amenaza las democracias

En la imagen, el ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo (c). EFE/Carlos Ortega/Archivo

Bogotá, 26 jun (EFE).- El ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, hizo este viernes un llamado a la comunidad internacional para ampliar la lucha contra las bandas que extraen ilegalmente oro y que también están dedicadas al narcotráfico, pues son generadoras de violencia y amenazan la democracia.

"Es imperativo que a nivel internacional logremos coincidir en la necesidad de ampliar el foco de la lucha contra estos criminales", dijo Trujillo en un evento virtual organizado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington, en el que se analizó el informe "Minería ilegal en Venezuela: muerte y devastación en las regiones de Amazonas y Orinoco".

El jefe de la cartera de Defensa remarcó que Colombia requiere más cooperación internacional toda vez que "el dinero sucio de estos criminales, con la ayuda de sus tentáculos en el exterior, lo que hace es fortalecer sus acciones contra nuestra democracia".

AMENAZAS A LA DEMOCRACIA

Según Trujillo, las mayores amenazas reales contra la democracia colombiana la constituyen "las estructuras criminales con tentáculos en el exterior -especialmente en la vecindad- dedicadas al negocio de las drogas ilícitas y de la extracción ilícita de minerales".

Recordó que con tal de lograr dividendos económicos esas estructuras criminales destruyen el medioambiente, porque talan bosques y utilizan cianuro o mercurio, que contaminan los ríos.

"Ambos delitos, las drogas ilícitas y la extracción ilícita de minerales, son poderosos factores de destrucción: generan pobreza, destruyen vidas, acaban con nuestro medio ambiente. Solo se benefician las cabezas de esas organizaciones y es un beneficio pasajero, efímero, cuyo fin no justifica de ninguna manera el costo que significa", apostilló Trujillo.

Detalló que la minería ilegal es una de las fuentes con las que se financian los grupos ilegales en Colombia, en donde además de afectar el medioambiente "esclavizan personas muy vulnerables".

FORTALECIMIENTO EN VENEZUELA

Trujillo remarcó que actualmente "muchas de las estructuras ilegales que delinquen en Colombia han encontrado en la dictadura de Nicolás Maduro, en Venezuela, espacio para fortalecer sus negocios criminales y que nos afectan de manera grave".

Aseguró que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) "estaría ingresando oro extraído ilícitamente en los estados de Bolívar, Apure y Amazonas, en Venezuela, y se apoya en esos recursos para financiar sus acciones violentas en Colombia".

Puntualizó que en Puerto Carreño, capital del selvático departamento colombiano del Vichada, hay una banda llamada "Los Chatarreros" dedicada al tráfico de oro y de diamantes sustraídos ilícitamente del el Arco Minero del Orinoco en Venezuela, para movilizarlos hacia Colombia, Panamá, Puerto Rico y España.

"Esta realidad nos impone reforzar los controles en la frontera para impedir que estas organizaciones criminales, generadoras de violencia en nuestro país, no solo no sigan destruyendo nuestros recursos y asesinando a los campesinos y a nuestros líderes sociales, sino que necesitamos atacar sus fuentes de financiamiento", dijo Trujillo.

Concluyó que la extracción ilícita de minerales hace difícil rastrear las transacciones pues las leyes nacionales e internacionales no ayudan a "identificar el origen del mineral y facilita que estos recursos sean utilizados como moneda de cambio en transacciones de narcotráfico y lavado de activos".