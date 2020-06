Atacan a varios policías que dispersaban una fiesta en Londres

El primer ministro británico, Boris Johnson. EFE/EPA/NEIL HALL

Londres, 26 jun (EFE).- Varios policías resultaron agredidos la pasada noche cuando intentaban dispersar a una multitud que participaba en una fiesta ilegal en el barrio londinense de Notting, Hill, informaron este viernes las fuerzas del orden.

Este tipo de eventos no están autorizados en el Reino Unido debido al peligro de contagio de la COVID-19, si bien las autoridades han empezado a suavizar las restricciones impuestas el pasado marzo para contener la propagación del coronavirus.

Varios participantes en la fiesta en Notting Hill arrojaron diversos objetos contra los agentes, en lo que ha sido la segunda noche consecutiva de incidentes de este tipo, tras la del miércoles en el barrio londinense de Brixton, donde 22 agentes resultaron heridos en unos enfrentamientos en una fiesta ilegal.

La Policía Metropolitana de Londres (Met) indicó que el de Notting Hill fue un "evento musical sin licencia", si bien informó de que ninguna persona resultó herida.

"La violencia no será tolerada y las unidades (policiales) están respondiendo de manera apropiada", indicaron las fuerzas del orden del área de Kensington & Chelsea, al que pertenece Notting Hill.

Las fuerzas del orden han reforzado las medidas de vigilancia en la capital en caso de incidentes graves, después de que se suavizaran las medidas del confinamiento y ante el buen tiempo, con temperaturas que superaran los 30 grados, que ha impulsado a la población a salir a la calle, a los parques y las playas.

El comandante Bas Javid, de la Met, ha indicado que la intervención policial en el oeste de Londres fue una "respuesta directa a las inquietudes manifestadas por nuestras comunidades, muchas de ellas asustadas y conmocionadas por lo que estaba ocurriendo fuera de sus hogares".

El miércoles, varios vehículos policiales fueron atacados durante los incidentes ocurridos en Brixton, adonde acudieron las fuerzas del orden para suspender un "evento musical sin licencia", después de recibir denuncias de residentes por "ruido y violencia".

El Gobierno anunció esta semana la reapertura de comercios que no sean de primera necesidad, así como hoteles, bares y restaurantes, entre otros establecimientos, a partir del 4 de julio, después de que se registrase una fuerte caída de los casos del coronavirus.