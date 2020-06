Activista ecuatoriano denuncia un complot para impedirle participar en los comicios

En la imagen, el activista político ecuatoriano Fernando Balda. EFE/José Jácome

Quito, 26 jun (EFE).- El activista ecuatoriano Fernando Balda denunció este viernes una "conspiración" para tratar de impedir su participación en las elecciones de 2021, después de que la Contraloría recomendara la extinción de su organización política.

Conocido por incriminar judicialmente al expresidente ecuatoriano Rafael Correa por el delito de plagio (secuestro), Balda busca presentarse a las presidenciales del próximo año con el movimiento Libertad es Pueblo, una de las cuatro organizaciones que podrían quedar fuera de los comicios por recomendación de la Contraloría.

En rueda de prensa virtual, Balda defendió la permanencia de su movimiento político, después de que el órgano de control presentara una auditoría al Consejo Nacional Electoral (CNE) que apuntaba a que no cumplía con el mínimo de 1,5 % de firmas requeridas en el padrón electoral para poder participar en las elecciones de 2021.

Sin embargo, Balda manifestó que hay intereses políticos detrás de esta acción y que el contralor general del Estado, "Pablo Celi, ha rebasado la conducta fiscalizadora que le compete y dado un salto al terreno político".

Argumentó que hay organizaciones políticas que no quieren que participe en las próximas elecciones y desafió a Celi a que muestre las conversaciones telemáticas que supuestamente habría mantenido con posibles candidatos presidenciales.

"Yo sé que usted tiene dos teléfonos, si es transparente, llame a una rueda de prensa y demuéstrele al país con quién chatea. Usted tiene los contactos de dirigentes de otras organizaciones políticas", aseveró Balda.

El activista político aludió a que dos bloques se han asociado con el contralor, uno integrado por el excandidato presidencial Guillermo Lasso, uno de los principales accionistas del Banco de Guayaquil al que llamó "el banquero de Guayaquil", y otro posible competidor, que definió como "un candidato nuevo que quieren poner, pero que detrás de él está el continuismo".

Según Balda, "estos dos equipos se han asociado con Celi para atentar contra los derechos democráticos".

Al hilo de esas acusaciones, Balda tiene previsto acudir el próximo lunes a las oficinas de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la ONU en Ecuador para denunciar a la Contraloría y solicitar una revisión de la labor que realiza, al considerar que se estaría "atentando contra la democracia".

El movimiento Libertad es Pueblo nació al calor de las elecciones presidenciales de 2017, como un frente de apoyo para el entonces candidato oficialista Lenín Moreno. De hecho, es liderado por Gary Moreno, hermano del hoy mandatario.

En la consulta popular de 2018, el movimiento hizo campaña por el "Sí", y llamó a los dirigentes a que recolectaran firmas para obtener la personería jurídica y poder participar en las elecciones seccionales del año pasado, donde presentaron candidatos para prefecturas y alcaldías, aunque no ganaron ninguna.

El expresidente ecuatoriano Correa denunció el jueves que pretenden impedirle participar en las elecciones del próximo año, al intentar proscribir la lista de su movimiento político Fuerza Compromiso Social.

Desde Bélgica, donde vive tras dejar el poder en 2017, Correa señaló que desde la Contraloría pretenden afectar a varios grupos políticos, entre ellos el suyo, que en las elecciones locales del año pasado logró buenos resultados en algunas circunscripciones.

En 2019, la Contraloría recomendó al Consejo Nacional Electoral (CNE) vigilar la situación legal del movimiento político de Correa porque presuntamente no cumplía con el requisito de tener las firmas del 1,5 % del padrón electoral, y la semana pasada pidió su eliminación.