WhatsApp dice que Banco Central de Brasil está dispuesto a restaurar sistema de pagos

SAO PAULO, 25 jun (Reuters) - WhatsApp, la aplicación de mensajería de Facebook Inc, dijo el jueves que el Banco Central de Brasil le indicó que busca encontrar una forma de restaurar el servicio de pagos en el país trabajando con Visa Inc y Mastercard Inc.

"El banco central dejó claro que apoya a plataformas como WhatsApp que están innovando en los pagos digitales", dijo en un comunicado Will Cathcart, director de WhatsApp.

(Reporte de Carolina Mandl; editado en español por Carlos Serrano)