WhatsApp busca restaurar su servicio de pago digital en Brasil

Vista de la aplicación de mensajería WhatsApp en un teléfono. EFE/Hayoung Jeon/Arhivo

Sao Paulo, 25 jun (EFE).- La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp afirmó este jueves en un comunicado que trabaja junto con el Banco Central para restaurar "rápidamente" su servicio de pago digital en Brasil, el cual fue suspendido por el Emisor para "preservar un adecuado ambiente competitivo".

Representantes de la compañía, propiedad de Facebook, se reunieron la víspera con las autoridades del Banco Central para permitir "que los brasileños envíen pagos seguros y sin dinero físico por WhatsApp con la mayor brevedad posible".

El encuentro se produjo después de que el Emisor obligó esta semana a las operadoras de tarjetas de Brasil a "suspender el inicio de las actividades" o "el cese inmediato de la utilización de la aplicación" como medio de pago o transferencias de dinero para que pueda evaluar los "riesgos" a la libre competencia.

El objetivo, según el Banco Central, es garantizar el funcionamiento "adecuado" del Sistema de Pagos Brasileño (SPB), que concentra el conjunto de normativas que rigen el movimiento financiero entre los diversos agentes del mercado en el país.

"Trabajaremos en conjunto con nuestros socios y autoridades brasileñas para restaurar el servicio rápidamente", resaltó la empresa en un comunicado firmado por Will Cathcart, responsable por las estrategias de WhatsApp a nivel mundial.

De acuerdo con la empresa, el Banco Central expresó su intención de encontrar un camino con Visa y Mastercard para que el servicio prosiga en el país y respaldó plataformas como WhatsApp "que están innovando en pagos digitales y creando nuevas maneras de apoyar a personas y pequeñas empresas en todo Brasil".

WhatsApp, por su parte, reafirmó su apoyo "a un modelo pro-competitivo y abierto para pagos" y "su compromiso en proveer pagos instantáneos tan rápido como estén disponibles".

La aplicación pretende utilizar la tecnología de Facebook Pay y será necesario el uso de un código PIN especial de seis dígitos o una huella dactilar a fin de evitar operaciones no autorizadas.

Según el modelo presentado por la compañía, el servicio será compatible con tarjetas de débito y crédito de Banco do Brasil, Nubank y Sicredi en las redes de Visa y Mastercard, si bien la empresa trabaja con otras compañías para ampliar el servicio.