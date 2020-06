Valencia y Granca dependen de sí mismos; Burgos, Madrid y Andorra, no

El técnico del Real Madrid, Pablo Laso, hace un gesto durante el segundo partido de la cuarta jornada del grupo B de la fase final de la Liga Endesa que disputaron ante el Mora Banc Andorra, en el pabellón de la Fuente de San Luis de Valéncia. EFE/Manuel Bruque

Redacción deportes, 25 jun (EFE).- El grupo B de la Fase Final de la Liga, el 'fácil', se ha convertido en una auténtica jaula de grillos en el que sólo Valencia y Herbalife Gran Canaria dependen de sí mismos, mientras que San Pablo Burgos, Real Madrid y Morabanc Andorra, no.

Todos pueden estar en semifinales y todos pueden quedar eliminados, salvo el Casademont Zaragoza, que sabe que su trayectoria acaba en el último partido del viernes.

La clave estará en el segundo partido de la jornada, en el Herbalife Gran Canaria-Valencia.

En el primero, el San Pablo Burgos-Morabanc Andorra, el que gane será segundo del grupo siempre que el Valencia venza después, con lo que los locales serían primeros.

En ese caso el Real Madrid quedaría eliminado antes de comenzar su partido contra el Casademont Zaragoza.

En el caso de que el Valencia perdiera contra el Herbalife, San Pablo Burgos y Morabanc Andorra quedarían fuera. El Herbalife sería primero si el Madrid no gana y segundo si lo hace.

El Madrid, por tanto, solo puede ser primero o quedar eliminado. Será primero si el Granca gana al Valencia y él gana al Zaragoza. Cualquier otra combinación le apartará de la lucha por el título.

Será el quinto partido en nueve días para todos, lo que unido al cansancio, a los golpes, a la presión y a las pequeñas lesiones complicarán más un pronóstico que, en este grupo, no ha tenido un buen porcentaje de acierto.

La 5ª jornada del grupo B.

San Pablo Burgos - MoraBanc Andorra 15.30 horas

Herbalife Gran Canaria - Valencia 18.30

Real Madrid - Casademont Zaragoza 21.30. EFE

