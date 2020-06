Unilever cambiará nombre de crema para aclarar la piel en India

(Bloomberg) -- Unilever va a cambiar el nombre de Fair & Lovely, una crema facial que suprime la melanina, y uno de sus productos más vendidos en la India, conforme la reacción negativa contra las marcas que se basan en estereotipos raciales se propaga más allá de EE.UU.

El conglomerado angloholandés, que genera más de US$500 millones en ingresos anuales de la marca solo en India, también eliminará los términos “piel clara”, “blanqueamiento” y “aligeramiento” del material de envasado y comercialización de Fair & Lovely y presentará a mujeres de todos los tonos de piel en futuras campañas publicitarias. La marca también se vende en Bangladesh, Indonesia, Tailandia, Pakistán y otros lugares de Asia.

Tras los incidentes de brutalidad policial contra los negros, el movimiento Black Lives Matter ha ganado fuerza en todo el mundo y ha llevado a las empresas a reconsiderar sus prácticas comerciales y de marketing en busca de muestras de discriminación. Johnson & Johnson dijo la semana pasada que se retiraría del negocio de blanqueamiento de la piel, que incluye la marca Clean & Clear Fairness en India y su línea Neutrogena Fine Fairness en Asia y Oriente Medio.

“Reconocemos que el uso de las palabras “clara”y “ blanco” sugiere un ideal singular de belleza que no creemos que sea correcto, y queremos abordar esto”, dijo Sunny Jain, presidente de Unilever división de belleza y cuidado personal.

En Asia, donde la piel más clara se puede asociar con riqueza y estatus, compañías de cosméticos como L’Oréal SA, Shiseido Co. Ltd. y Procter & Gamble Co. dedican desde hace tiempo una gran parte de su negocio a la comercialización de cremas y lociones que prometen aclarar los tonos de piel. Algunas se refieren a sus productos como abrillantadores de la piel y promueven la idea de que pueden ayudar a ocultar las pecas y cubrir las manchas oscuras.

Nota Original:Unilever to Rename Fair & Lovely Skin Lightening Cream in India

©2020 Bloomberg L.P.