Tesla planea fabricar baterías en el marco del proyecto "Roadrunner", según un documento

25 jun (Reuters) - Tesla Inc planea construir una instalación de investigación y fabricación de baterías en Fremont, California, que operará las 24 horas del día, en el marco de un proyecto llamado "Roadrunner" (en español "Correcaminos"), según documentos del ayuntamiento de la ciudad. El plan pone de relieve los esfuerzos del fabricante de coches eléctricos estadounidense para hacer sus propias baterías, el componente más caro de sus automóviles. Tesla, que dijo que actualmente tiene una instalación para fabricar baterías "a pequeña escala" en Fremont, solicitó la aprobación municipal para ampliar esta planta. Se estima que la construcción del proyecto, incluyendo la instalación de todo el equipo de fabricación, puede completarse en alrededor de 3 meses. Los trabajadores asignados a la instalación ascenderían a los 470, de los cuales 400 "trabajarían por turnos, de manera que haya 100 empleados trabajando en las operaciones de fabricación y producción en cualquier momento, todo el día, todos los días". Tesla no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios por parte de Reuters. El consejero delegado de la compañía, Elon Musk, dijo a principios de semana que haría un tour por las instalaciones el 15 de septiembre, fecha tentativa para lo que el fabricante de automóviles ha llamado el "Día de la Batería". Tesla produce actualmente baterías con la japonesa Panasonic Corp. en la llamada Gigafactory cerca de Reno, en el estado de Nevada. También tiene contratos de suministro de baterías con la empresa surcoreana LG Chem Ltd y la china Contemporary Amperex Technology Ltd.

(Información de Hyunjoo Jin en Seúl; editado por Christopher Cushing; traducido por Andrea Ariet en Gdansk)