Solicitudes por desempleo otra vez fueron mayores a lo esperado

(Bloomberg) -- El número de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo fue superior a lo previsto por segunda semana consecutiva, lo que se suma a las señales de que la recuperación se está enfriando en medio de un aumento de los casos de coronavirus.

Las solicitudes iniciales de seguro de desempleo en los programas estatales regulares cayeron a 1,48 millones la semana pasada de los 1,54 millones revisados al alza de la semana anterior, según los datos proporcionados por el Departamento de Trabajo el jueves. Las solicitudes continuas, una cifra observada de cerca que rastrea el grupo total de beneficiarios, disminuyó más de lo previsto a 19,5 millones en la semana que terminó el 13 de junio.

Los economistas encuestados por Bloomberg News habían pronosticado que el informe del jueves mostraría 1,32 millones de solicitudes iniciales y 20 millones de solicitudes continuas.

Los futuros de acciones estadounidenses redujeron las pérdidas tras los datos. Otro informe mostró el jueves que las órdenes de bienes duraderos y equipos comerciales aumentaron en mayo más de lo previsto.

Las cifras de solicitudes de beneficios por desempleo destacan los riesgos para la recuperación de un profundo daño al mercado laboral en todo el país. Si bien los estados han flexibilizado en gran medida las restricciones a las empresas y parte de la demanda de los consumidores ha regresado para apoyar esos trabajos, han aumentado los casos de virus en muchos estados grandes y el gasto de los consumidores sigue siendo moderado en comparación con los niveles previos a la pandemia.

Algunas de las pérdidas de empleos están surgiendo de las compañías más grandes de Estados Unidos a medida que se adaptan a la nueva forma que ha tomado la economía y los consumidores por la pandemia. Macy’s Inc. anunció el jueves que recortará unos 3.900 empleos corporativos y administrativos para reducir costos en un esfuerzo por resistir los efectos a largo plazo en el tambaleante sector minorista.

Aun así, los economistas esperan una mejora continua en el dañado mercado laboral. Se espera que el informe mensual de empleo del Gobierno de la próxima semana muestre que los empleadores agregaron 3 millones de trabajadores a las nóminas en junio, tras los 2,5 millones de mayo.

De forma no ajustada, las solicitudes iniciales cayeron en solo 6.000, la menor caída de la pandemia. California tuvo el mayor incremento en las solicitudes iniciales de seguro de desempleo la semana pasada, con un aumento no ajustado de 45.900. Otros estados con aumentos significativos incluyen a Arizona, Florida, Indiana, Maryland, Kansas, Nueva Jersey, Nevada, Pensilvania y Washington.

La mayor disminución se registró en Oklahoma, de 35.600. Kentucky, Oregon y Nueva York también registraron grandes caídas.

Otra medida que considera las solicitudes totales en todos los programas, que incluye el programa federal de asistencia de desempleo pandémico dirigido a trabajadores independientes y trabajadores por cuenta propia, aumentó a 30,6 millones sin ajustar en la semana que terminó el 6 de junio. La cifra incluye 11 millones de personas con beneficios del programa pandémico, en comparación con 18,3 millones con beneficios estatales regulares.

Las solicitudes iniciales bajo el programa especial por la pandemia totalizaron 728.120 en la semana que terminó el 20 de junio, por debajo de las 770.920 de la semana anterior.

El Departamento de Comercio informó el jueves que las cifras de órdenes de bienes duraderos en EE.UU. aumentaron 15,8% en mayo, la mayor cantidad en casi seis años, a medida que las reaperturas a nivel nacional reavivaron la demanda de una amplia gama de mercancías y equipos.

Al mismo tiempo, otro informe. mostró que las exportaciones de mercancías de EE.UU. cayeron en mayo al nivel más bajo en más de una década, mientras que las importaciones también bajaron.

