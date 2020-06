Shohei Ohtani está recuperado de la cirugía "Tommy John" y ya puede regresar

En la imagen un registro del beisbolista japonés Shohei Ohtani de los Angelinos de Los Ángeles, Shohei Ohtani. EFE/Larry W. Smith/Archivo

Redacción deportes EE.UU, 25 jun (EFE).- El lanzador japonés de los Angelinos de Los Ángeles, Shohei Ohtani, se encuentra recuperado de la cirugía "Tommy John" y estará presente cuando se inicie la temporadas de las Grandes Ligas.

Según el nuevo piloto de los Angelinos, Joe Maddon, el mejor jugador de dos vías de las mayores, Ohtani, ha recuperado la fuerza después de someterse a la cirugía "Tommy John" en octubre de 2018.

Ohtani no sólo cumplirá con sus deberes de bateador designado, sino que se unirá a la rotación inicial.

El japonés, en su única temporada como jugador bidireccional de las mayores en 2018, fue excelente en ambos roles.

En el plato, bateó .285 / .361 / .564 con 22 jonrones y 61 carreras impulsadas en 104 juegos. Como lanzador, registró efectividad de 3.31 y 63 ponches en 10 aperturas cubriendo 51 episodios y dos tercios entradas.

Sus números le valieron los honores de Novato del Año en la Liga Americana.

La temporada pasada, Ohtani se limitó a salir como bateador designados mientras su recuperación continuaba, y a pesar de no estar al ciento por ciento, bateó .286 / .343 / .505 con 18 jonrones en 106 juegos.

Aunque Ohtani debería estar disponible desde el principio, Maddon dijo que no tiene planes de usarlo de manera diferente a la que usaba cuando era un jugador de dos vías en 2018.

Eso significa lanzar una vez por semana, con un día libre antes y después de que comience. Estaría disponible como designado los días intermedios. Eso podría funcionar hasta en 10 aperturas y alrededor de 150 apariciones en el plato.

"Realmente no he pensado en una postura más agresiva con él", dijo Maddon.

Al igual que con cualquier lanzador que regrese de la cirugía "Tommy John", no hay garantías de que Ohtani recupere de inmediato a su forma anterior, pero poco a poco podría encontrar su mejor forma sobre el montículo.