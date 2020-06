Royal Mail recortará 2.000 empleos entre sus gestores

Un hombre camina junto a tres buzones de correos en Londres. EFE/Andy Rain/Archivo

Londres, 25 jun (EFE).- El servicio postal británico Royal Mail anunció este jueves que recortará 2.000 empleos entre sus gestores a consecuencia de los efectos de la pandemia.

Esa reducción equivale a una quinta parte de los gestores del grupo, que ya antes de desatarse la pandemia atravesaba momentos difíciles desde hacía varios años.

En un comunicado difundido este jueves, la compañía reconoció asimismo que no ha sabido adaptarse lo suficientemente rápido a esos cambios detectados en el mercado.

Keith Williams, presidente ejecutivo interino de Royal Mail Group, dijo que la compañía adoptará "medidas inmediatas" sobre sus costes a fin de "compensar" el impacto que ha tenido la pandemia de la COVID-19.

"En los últimos años, nuestro negocio en el Reino Unido no se ha adaptado lo suficientemente rápido a los cambios en el mercado de trabajo de más paquetes y menos cartas. El COVID-19 ha acelerado esas tendencias, presentando desafíos adicionales", dijo.

Los recortes se acometerán principalmente en puestos de trabajo en oficinas, entre ellas en departamentos de finanzas, entre comerciales y el personal de servicios de informática.

Royal Mail cuenta actualmente con unos 9.700 gestores y esos recortes afectarán sobre todo a los cargos de mayor antigüedad, pues se prevé que más de la mitad perderán su trabajo.

La empresa de servicios postales planea ejecutar esos recortes antes de marzo de 2021 y la medida ahorrará a la compañía 130 millones de libras (141 millones de euros) en "costes de personal".

En la citada nota, Royal Mail recuerda que durante 2020 no se pagó dividendos a los accionistas y que tampoco se pagarán en 2021.

Durante el año que terminó el pasado marzo, Royal Mail registró beneficios brutos de 180 millones de libras (196 millones de euros), menos que los 241 millones de libras (262 millones de euros) obtenidos el año previo.