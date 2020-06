Presidente México espera arreglo con Iberdrola sobre millonaria inversión en una planta

Imagen de archivo. El logotipo de la empresa española de servicios públicos Iberdrola se ve fuera de su sede en Madrid, España. 23 de mayo de 2018. REUTERS / Sergio Pérez

CIUDAD DE MÉXICO, 25 jun (Reuters) - El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el jueves que espera llegar a un arreglo con la empresa española Iberdrola sobre la eventual suspensión de una millonaria inversión para construir una planta de generación eléctrica en el país, anunciada el miércoles por una autoridad local.

El alcalde de la ciudad Tuxpan, donde se edificaría la instalación en el estado Veracruz, dijo el miércoles que Iberdrola habría cancelado la obra, al no poder alcanzar un contrato para suministrarle energía a la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE). [nL1N2E12W2]

"No hay ninguna notificación en ese sentido, me hubiesen dicho que, ante las diferencias que tenemos, que son públicas, habían tomado la decisión de cancelar la inversión, y no es eso lo que me expresan", dijo el mandatario al comentar el contenido de una carta que dijo haber recibido de la firma de España.

Según López Obrador, conocido con el acrónimo AMLO, en la misiva Iberdrola enfatizó su voluntad de seguir invirtiendo en México y también la disposición de llegar a acuerdo con el Gobierno. No fue posible obtener comentarios de Iberdrola sobre la carta.

"Va a haber arreglo. Esta carta es con ese propósito de que quieren un dialogo. Me están pidiendo incluso una entrevista", añadió.

Como parte de su estrategia para revertir la política de apertura del sector energético mexicano a empresas privadas de su antecesor, AMLO ha criticado la posición "monopólica" de Iberdrola en el sector eléctrico, donde es el segundo actor por detrás de la estatal CFE.

(Reporte de Raúl Cortés Fernández; Editado por Ana Isabel Martínez)