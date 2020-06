Positivos en el PGA Tour podrían haber sido contagiados fuera de competición

La valoración de PGA Tour llegó después de que entre el martes y este miércoles el golfista estadounidense Cameron Champ y los caddies Ricky Elliott y Ken Comboy hayan dado positivo después de su llegada a TPC River Highlands, de Cromwell (Connecticut), donde a partir de este jueves se va a disputar el torneo Travelers Championship. EPA/ALI HAIDER/Archivo

Cromwell (Connecticut, EE.UU.), 24 jun (EFE).- Los responsables del PGA Tour informaron este miércoles de que los cuatro positivos que se han dado por coronavirus desde la pasada semana probablemente se remontan a interacciones fuera de la competición de los torneos y no por su presencia en los campos de golf.

La valoración de PGA Tour llegó después de que entre el martes y este miércoles el golfista estadounidense Cameron Champ y los caddies Ricky Elliott y Ken Comboy hayan dado positivo después de su llegada a TPC River Highlands, de Cromwell (Connecticut), donde a partir de este jueves se va a disputar el torneo Travelers Championship.

Su compatriota Nick Watney dio positivo el pasado viernes en el RBC Heritage, de Carolina del Sur, siendo el primer profesional del PGA Tour que se contagio.

Watney, que había estado en casa en Austin (Texas), después de perderse el corte en el Charles Schwab Challenge, de Forth Worth, dio negativo cuando llegó a Harbor Town el martes pasado.

El pasado jueves tuvo síntomas leves y una frecuencia respiratoria elevada en la correa de fitness Whoop que usa. Dio positivo el viernes.

Whoop, la compañía que fabrica la correa portátil que rastrea estadísticas vitales, incluidas las tasas respiratorias, dijo que el PGA Tour ha adquirido 1.000 correas para jugadores que están bajo su organización en los torneos del PGA Tour, Korn Ferry y Champions Tour.

El dispositivo no será obligatorio, pero estará disponible para todos los golfistas.

"Estamos incorporando rápidamente a todos en el espectro del PGA Tour y respetamos las medidas que están tomando para mantener el Tour seguro", subrayó en Twitter el CEO de Whoop, Will Amed.

Según Golfweek, Elliott fue evaluado una vez más después de la prueba positiva, su tercera prueba general en el Travelers Championship, y resultó negativa.

Sin embargo, debido a que la primera prueba fue positiva, no se le permitiría trabajar.

El comisionado del PGA Tour, Jay Monahan, que también ofreció una rueda de prensa, no confirmó que la tercera prueba de Elliott fuese negativa.

"Nuestros asesores y expertos médicos nos han sugerido que, según el momento y el período de incubación, podrían tener situaciones como esa", valoró Monahan. "Así que no me sorprendería escuchar que algo así sucedió, en base a lo que hemos aprendido de nuestros especialistas", agregó.

Monahan admitió que la falta de espectadores, y que los caddies y los jugadores se conocen entre sí, probablemente ha generado cierta complacencia.

"Creo que durante las primeras dos semanas, hemos visto algunos casos en los que, digamos, nos hemos vuelto un poco flojos o nos hemos alejado del protocolo", admitió Monahan. "Revelación completa: lo he hecho yo mismo y creo que ese es el tipo de ajuste que necesitamos hacer para asegurarnos de que seguimos en una buena posición para avanzar".

Monahan advirtió que es probable que haya pruebas positivas en el futuro.

La próxima semana se jugará el torneo Rocket Mortgage Classic, a las afueras de Detroit, seguido de dos eventos en Dublin (Ohio), el segundo de los cuales, el Memorial Tournament, planea permitir la asistencia de espectadores.

"Creo que esta es la realidad de la que todos vivimos", comentó Monahan. "Para nosotros, estamos haciendo todo lo posible de que ese no sea el caso, pero a la vez, no creo que nadie deba sorprenderse".

Monahan insistió en que "ciertamente tengo la esperanza y trabajamos en busca de que vamos a lograr nuestro gran objetivo de hacer cada vez más segura la competición".

Sin embargo, Monahan también recordó que "decir que no vamos a tener ningún caso más de COVID-19, y poder mirar a los ojos con esa promesa y reiterar esa garantía, decir que no vamos a tener ningún caso, sería falso porque todos estamos aprendiendo a medida que avanzamos en medio de la pandemia del coronavirus".