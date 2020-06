Por primera vez una nube de polvo del Sahara entra con fuerza a Panamá

Pescadores trabajan en el puerto multipropósito durante una nube de polvo proveniente del desierto del Sahara que cubre los edificios de Punta Paitilla, este jueves en ciudad de Panamá (Panamá). EFE/Bienvenido Velasco

Panamá, 25 jun (EFE).- La Ciudad de Panamá permanecía este jueves envuelta en una nube de polvo proveniente del Sahara, un fenómeno que por primera vez se ve claramente en esta capital centroamericana.

Todos los años, sobre el mes de junio, esta masa de aire seco y caliente cargada de polvo que se forma gracias a las tormentas de arena en el desierto del Sahara y es arrastrada por los vientos alisios a través del océano Atlántico, explicó el Ministerio de Ambiente (Miambiente) panameño.

Pero este 2020 entró con fuerza en algunas zonas de Panamá, entre ellas el área metropolitana, cubriendo la capital con una nube de color gris, una escena que no se había visto con anterioridad.

La meteoróloga de la Empresa de Transmisión Eléctrica (ETESA) en Panamá Julissa Rivera indicó este jueves que habían registrado una "incursión (de polvo del Sahara) en el área del Caribe y metropolitana del país" y apuntó que esperan "que vaya disminuyendo".

La calima lleva desde principios de esta semana nublando parte del país, pero no fue hasta este jueves que la nube de polvo se observó con severidad, dificultando la visión a corta distancia.

Desde el Ministerio de Ambiente advirtieron que este polvo puede ser dañino para la salud, causando enfermedades respiratorias, por lo que instó al uso de mascarilla y lentes para deambular por la calle.

También apuntaron las propiedades beneficiosas del polvo pues ayuda a reponer los nutrientes en los suelos de las zonas tropicales. La flora y fauna se ven favorecidas por los nutrientes que reciben, aunque provoca la aparición de patógenos que son transportados en estas partículas de polvo.

Buena parte del Caribe, desde Cuba hasta México pasando por Puerto Rico y las Antillas Menores, sufre esta semana los efectos de la nube de polvo del Sahara, un fenómeno que, aunque se presenta regularmente, este año llegó con una intensidad no vista en algunos de esos países en medio siglo, provocando niveles "peligrosos" en la calidad del aire.