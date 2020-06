OMS: Europa registra 20.000 infectados y 700 muertes cada día

EFE/EPA/CIRO FUSCO

Ginebra, 25 jun (EFE).- El director para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Hans Kluge, advirtió hoy en rueda de prensa digital que el coronavirus sigue expandiéndose, aconsejó no bajar la guardia y subrayó que cada día se registran en Europa 20.000 nuevos casos y 700 muertes.

"La pandemia sigue acelerándose. El domingo se registró un número récord de nuevos casos, con 183.000 confirmados en 24 horas (en todo el mundo)", alertó.

De los 9 millones de casos en el mundo, más de 2,5 millones han sido en Europa donde, "a pesar de que se registra una disminución en la proporción de casos globales respecto al principio del año" la enfermedad se sigue propagando.

"La última semana Europa ha visto un crecimiento de infecciones semanales por primera vez desde hace meses", una tendencia que responde a la flexibilización o finalización de las restricciones que trajo consigo el virus.

El anunciado riesgo de rebrotes se ha convertido ya en varios países en una realidad y en la última quincena, 30 países han visto aumentar los casos acumulados.

"La aceleración de la transmisión ha llevado a un resurgimiento significativo de casos que, si no se atiende, volverá a llevar a los sistemas sanitarios al límite", alerta Kluge.

Sin embargo, el director general también resalta los logros y avances conseguidos.

Kluge felicitó a Polonia, Alemania, España e Israel por "responder con rapidez" y controlar "los peligrosos brotes de COVID-19 asociados con la reapertura de las escuelas, minas de carbón y centros de producción de alimentos" que han ocurrido recientemente.

Otro punto positivo es que "varios ministros de Sanidad han informado de un cambio en el comportamiento de la gente, principalmente que están respetando el distanciamiento físico y usando mascarillas", medidas preventivas fundamentales en estos momentos en los que la pandemia ha acabado con la vida de cerca de 480.000 personas en el mundo.

Kluge también se refirió a los sistemas de vigilancia del COVID-19, e instó a los países a "mejorar la única forma que tenemos de minimizar la transmisión: localizar, aislar y cuidar cada caso y encontrar y poner en cuarentena a todos sus contactos".

En ese sentido, las tecnologías digitales "juegan un papel principal" y han demostrado ser efectivas.

Hay 27 países que han desarrollado soluciones para localizar digitalmente los contactos en Europa y otros cuatro están desarrollándolas, pero Kluge también señaló que hay que cerciorarse de que las tecnologías digitales, poderosas herramientas para luchar contra la COVID-19, no afecten los derechos de los ciudadanos, sobre todo a la privacidad.

Aconseja que primero "vayamos a lo digital, pero con sabiduría". Segundo: "construyamos la confianza" de la gente, respetando su privacidad y la seguridad de sus datos. Y tercero: "no podemos permitirnos que la gente no pueda acceder a la salud digital", por lo que hay que disminuir la brecha digital (entre un 74 y un 87% de hogares tienen internet en casa en Europa).

Ante la temporada vacacional y la apertura de fronteras, la OMS insta a la población a tomar con mucha precaución las decisiones de cómo, dónde y cuándo viajar.