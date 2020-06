OMS alerta de aumento de casos de coronavirus en Europa tras desconfinamiento progresivo

CentralLa pandemia se ceba en EEUU y Brasil y OMS alerta de aumento de casos en Europa Por María Elena BUCHELI y Esther SÁNCHEZ con las oficinas de la AFP en el mundo =(Infografía+Fotos+Video)= París, 25 Jun 2020 (AFP) - La propagación del coronavirus se está acelerando de forma alarmante en Estados Unidos y Brasil, mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó este jueves del aumento de casos en Europa, coincidiendo con el desconfinamiento progresivo."La semana pasada Europa registró un aumento en el número de casos semanales por primera vez desde hace meses (...) En once países, la transmisión acelerada ha llevado a un resurgimiento muy significativo que, si no se controla, llevará al límite de nuevo a los sistemas sanitarios europeos", dijo el director de la OMS para Europa, Hans Kluge, desde Copenhague.Kluge subrayó la rápida reacción de países como España, Polonia, Alemania o Israel frente al aumento de nuevos casos en "escuelas, minas de carbón o lugares de producción de alimentos", en las últimas semanas.El martes, por ejemplo, Alemania ordenó el reconfinamiento de una zona en la que viven 600.000 personas debido al surgimiento de un foco de infecciones en el mayor matadero de Europa.Según la OMS, Europa está registrando diariamente unos 20.000 nuevos casos y 700 muertes por coronavirus. Hasta ahora Europa contabiliza 194.459 fallecidos y 2.585.203 contagios. En el mundo, la pandemia ha provocado más de 482.000 muertes y 9,4 millones de contagios, según el último recuento hecho por la AFP a partir de cifras oficiales.- "Fuera de control" - Casi cuatro meses después de reportar su primera muerte por covid-19, Estados Unidos se enfrenta a una profunda crisis sanitaria. Más de 35.900 casos se registraron en las últimas 24 horas, según un recuento de la Universidad Johns Hopkins, en el que estados muy poblados como Florida, Texas y California registraron récords diarios.En total, 2,3 millones de personas han contraído la enfermedad en la mayor economía del mundo, con casi 122.000 muertos."Si no se contiene en las dos próximas semanas, estará completamente fuera de control", dijo el gobernador republicano de Texas Greg Abbott.En Brasil, el segundo país más castigado por la pandemia, los contagios y muertes por coronavirus siguen aumentando de forma vertiginosa. En las últimas 24 horas, se registraron 42.725 nuevos casos (el segundo día con más notificaciones) y 1.185 decesos, según el último balance del ministerio de la Salud. El país, de 212 millones de habitantes, acumula 53.830 muertes y más de 1,18 millones de contagios.Vecino a Sao Paulo y Rio, el estado de Minas Gerais no descarta imponer un confinamiento para contener la escalada de casos y evitar el colapso del sistema de salud. El presidente ultraderechista Jair Bolsonaro, que minimizó en varias ocasiones la gravedad de la pandemia, usó mascarilla en un acto oficial en Brasilia, después de que el lunes un juez federal ordenara que tenía que usarla de forma obligatoria en los lugares públicos.- "Transmisión generalizada" en Centroamérica -En total, en América Latina ya se han superado los 100.000 muertos y la región, según la OMS, no ha alcanzado el pico de la pandemia.La situación de México, que con más de 24.300 muertos es el segundo país latinoamericano más enlutado, también es muy preocupante. La Organización Panamericana de la Salud (OPS), oficina regional de la OMS, dijo que además de la "amplia circulación" del virus en México, hay "transmisión generalizada" en Centroamérica, con "alta incidencia" en Panamá y Costa Rica, sobre todo en la frontera con Nicaragua. En Panamá, en el país con más muertos y contagiados de Centroamérica, el presidente Laurentino Cortizo destituyó el miércoles a tres ministros de su gabinete, entre ellos a la titular de Salud, Rosario Turner.- Recesión mundial - En el plano económico, el Fondo Monetario Internacional aseguró que el virus ha provocado una "crisis económica como ninguna otra", que podría hacer retroceder el PIB mundial en un 4,9% en 2020.China, donde surgió la epidemia en diciembre, será la única economía que crecerá este año, apenas un 1%, dijo el FMI, mientras que Estados Unidos verá una reducción de su PIB de 8%. En la zona euro, la contracción será de un 10%, con caídas de dos dígitos en España, Francia, Italia y Reino Unido.En América Latina y el Caribe la recesión será más aguda que la estimada en abril, con una contracción del PIB regional de 9,4% frente al 4,2% previsto anteriormente.Pese a las funestas previsiones, una relativa normalidad intenta abrirse paso. Este jueves y después de un cierre de tres meses, volvió a recibir visitantes la Torre Eiffel, el monumento más famoso de París, por el que pasan anualmente siete millones de personas."Casi estoy llorando, pero es de felicidad", decía a la AFP Therese, una de las primeras visitantes en comenzar a subir, a pie y con mascarilla como indican las normas sanitarias, por las escaleras de la emblemática Dama de Hierro parisina.