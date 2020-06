Muertos por coronavirus en Irán superan los 10.000

25 jun (Reuters) - La cifra de muertes causadas en Irán por el coronavirus ha superado las 10.000, según cifras oficiales del Ministerio de Salud.

El total diario de fallecimientos ha superado regularmente los 100 en la última semana por primera vez en dos meses, en línea con el fuerte aumento de infecciones nuevas desde que comenzaron a levantarse las restricciones al movimiento a mediados de abril.

Irán registró 134 muertes en las últimas 24 horas, lo que llevó su total hasta la fecha a 10.130. El número total de casos en el país alcanzó los 215.096, de los cuales 175.103 se han recuperado.

Autoridades de alto rango han advertido regularmente que volverán a imponer restricciones si no se cumplen las normas sanitarias para frenar el aumento de infecciones, como la distancia social.

La televisión estatal presentó el jueves entrevistas con varias personas en el transporte público y en las calles de Teherán que no estaban usando mascarillas o guantes. Varios de los que no usaban mascarillas dijeron que creían que la amenaza de infección era exagerada y que no se enfermarían.

El sábado, el presidente Hassan Rouhani dijo que el gobierno está considerando volver obligatorio el uso de mascarillas en lugares públicos y espacios cerrados en los próximos días, dado el aumento de infecciones confirmadas.

La pandemia ha golpeado a Irán más duro que a cualquier otro país en Oriente Medio. (Reporte de Babak Dehghanpisheh; Editado en Español por Ricardo Figueroa)