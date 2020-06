México no es la mejor inversión ahora, dice embajador EE.UU.

(Bloomberg) -- México no es el mejor lugar para invertir su dinero en este momento, según el principal funcionario de Washington en el país.

El país está ahuyentando a inversionistas extranjeros al cambiar continuamente sus reglas, dijo el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, en comentarios públicos.

“No puedo mentirles a mis compatriotas y decirles que es un buen momento para invertir”, dijo Landau el jueves, en una conferencia en línea realizada por la cámara de negocios Concamin.

México debería ser un destino natural para las compañías que sacan parte de su producción fuera de China, pero existe el riesgo de que se pierda esa oportunidad, dijo Landau.

El mercado eléctrico de México se ha convertido en el más reciente campo de batalla en el choque entre el sector empresarial del país y el Gobierno. Los comentarios de Landau fueron un día después de que las autoridades locales dijeran que la española Iberdrola SA cancelará un proyecto para construir una planta de energía por valor de US$1.200 millones, luego de que el Gobierno buscara limitar la producción privada de energía renovable y priorizar la estatal de servicios públicos.

“Algunas medidas en el sector energético han creado incertidumbre sobre la promesa del Gobierno de respetar las decisiones pasadas y de no cambiar las reglas del juego”, dijo Landau.

El presidente Andrés Manuel López Obrador está planeando un viaje a EE.UU. para discutir el nuevo acuerdo comercial con el presidente Donald Trump en las próximas semanas.

López Obrador y los grupos empresariales estaban en desacuerdo incluso antes de asumir el cargo, después de anunciar la cancelación de un proyecto aeroportuario de US$13.000 millones que ya estaba en marcha antes de posesionarse. Más recientemente, cerró una fábrica de cerveza parcialmente construida en el norte de México por Constellation Brands Inc.

“Un país no puede decir que quiere atraer inversiones y capital de otras partes del mundo y al mismo tiempo cambiar las reglas del juego”, dijo Landau. “No se puede de ambas formas”.

