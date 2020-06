Luka Romero sigue la estela de los quinceañeros precoces del fútbol mundial

El centrocampista mexicano del Real Mallorca, Luka Romero (d), el jugador mas joven en debutar en la liga española de primera división, abandona el terreno de juego a la finalización del encuentro correspondiente a la jornada 31 de primera división que disputaron frente al Real Madrid en el estadio Alfredo Di Stéfano, en Madrid. EFE/JuanJo Martín

Palma, 25 jun (EFE).- El mexicano-argentino Luka Romero, que este miércoles pasó a la historia del fútbol español al debutar con 15 años y 219 días en el minuto 82 del partido que enfrentó a su equipo, el Mallorca, con el Real Madrid, inscribe así su nombre en los registros de precocidad futbolista junto a 'cracks' como Pelé, Maradona, Neymar Jr o el “Kun” Agüero, que también saltaron a un terreno de juego siendo quinceañeros e iniciaron una carrera deslumbrante.

Luka, como ellos, ha debutado en Primera a una edad en que los chicos como él reproducen en la videoconsola jugadas que intentan imitar sobre el césped.

“Al chaval hay que dejarlo tranquilo. No se le puede marear comparándolo con Messi, porque eso supone añadirle una presión descomunal”, dijo Diego Romero, su padre, que rechaza cualquier comparación con el astro argentino del FC Barcelona.

Todo en Luka recuerda a Leo Messi. Su físico, la media melena, la conducción del balón, siempre pegado a los pies, su manera de moverse por el campo y, sobre todo, su habilidad y regate, le convierten en una copia fiel del ganador de seis Balones de Oro.

Nacido en Durango (México) en el seno de una familia argentina, tiene por delante un largo camino por recorrer para seguir la estela de Messi.

Aunque haya marcado muchos goles -88 en su etapa de prebenjamines en el Formentera- y se convirtiera en la gran figura de la selección Sub-15 de Argentina en el Sudamericano de Brasil del pasado año, es un diamante por pulir.

En el Mallorca, que lo fichó con diez años, lo miman a la altura de un crack consagrado. A la espera de que con 16 años firme su primer contrato como profesional, el club balear le tiene asignada una vivienda y una ayuda económica mensual.

También le protege del acoso de los medios de comunicación, todavía no ha comparecido en ruedas de prensa y ha prohibido a su padre realizar declaraciones.

La directiva bermellona se esfuerza para que Luka no sea otro “caso Asensio”, el último gran talento de la cantera insular y que con 18 años se fue prácticamente regalado al Madrid por cuatro millones de euros, en unos momentos de gran turbulencia en la planta noble de la entidad.

El técnico del Mallorca, Vicente Moreno, ya le incluye de manera habitual en las listas de convocados desde que a principios de junio le llamó para entrenar con el primer equipo, donde juega junto al colombiano “Cucho” Hernández y el japonés Takefusa Kubo, entre otros.

Luka tendrá más oportunidades para demostrar el fútbol que atesora, pero la estrategia del club es no apurarlo para que vaya quemando etapas poco a poco.

“Está ahí porque merece estarlo. Lo ha hecho muy bien, e incluso fue agresivo. No hay que olvidar que es un niño de 15 años”, declaró Moreno tras el debut de Luka Romero frente al Real Madrid en el estadio Alfredo Di Stéfano.