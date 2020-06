Los Clippers presionan para que la NBA acepte a más gente en la "burbuja"

De acuerdo con los planes de la NBA, 22 equipos llegarán a la "burbuja" a Disney World entre el 7 y el 9 de julio, donde todos los jugadores estarán concentrados en pro de disminuir las posibilidades contagio del COVID-19 . En la imagen un registro de la entrada principal del Walt Disney World Resort, en Orlando (Florida, EE.UU.). EFE/Erik S. Lesser

Nueva York (EE.UU.), 24 jun (EFE).- Los Clippers de Los Ángeles están presionando a la NBA para que se les permita llevar a la "burbuja" a más familiares y antes de lo que inicialmente la liga estipuló, según un reporte de The Athletic.

Varias fuentes indican en el citado reporte que el equipo de Los Ángeles "trata de presionar a través de llamadas semanales entre la NBA y los ejecutivos de la oficina principal, para que se permita a más familiares y amigos más temprano en la línea de tiempo, al menos un miembro de la familia o amigo, unirse a los jugadores al comienzo de la primera ronda".

De acuerdo con los planes de la liga, 22 equipos llegarán a la "burbuja" a Disney World entre el 7 y el 9 de julio.

Seis equipos serán eliminados antes del 16 de agosto. Ocho equipos más serán eliminados antes del 30 de agosto.

Es entonces cuando los jugadores de los ocho equipos restantes, aquellos que alcanzan la segunda ronda de la postemporada, pueden tener familiares presentes en la "burbuja".

"Están luchando por eso", dijo un gerente general de otro equipo.

Tanto jugadores como el resto del personal de la NBA, ejecutivos de oficina, entrenadores, portavoces, entre otros, deben alejarse de sus familias durante todo el tiempo desde que llegan a la "burbuja" hasta que concluya el partido final.

Varios gerentes generales expresaron una gran decepción por este hecho, no sólo para ellos, sino también para sus empleados.

Una fuente cercana al caso dijo que el entrenador de los Celtics de Boston, Brad Stevens, ha presionado constantemente a la liga para que reconsidere su decisión de que no se permita el ingreso a las familias de los miembros del personal.

Pero el aumento del número de casos en Florida podría hacer que la NBA sea incluso más restrictiva.

Cada persona adicional en la "burbuja" es alguien que podría salir y volver a entrar.

Cuanto mayor es el riesgo de contraer coronavirus en el área circundante, más peligroso se vuelve.

Incluso si no salen de la burbuja, otras personas podrían transmitir el coronavirus de alguien que lo introdujo.

Por otro lado, las personas esenciales en la burbuja podrían no adherirse a reglas demasiado estrictas. Si no pueden unirse a familiares y amigos, es más probable que los jugadores y el personal se escapen, una vez más, lo cual podría ser más peligroso dados los casos creciente de coronavirus en Florida.