López Obrador espera reunirse con Trump en Washington a inicios de julio

López Obrador espera reunirse con Trump en Washington a inicios de julioMéxico, 24 Jun 2020 (AFP) - El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este miércoles que muy probablemente se reunirá con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en Washington, en los primeros días de julio, con motivo de la puesta en marcha del nuevo tratado comercial de Norteamérica."Es muy probable que vaya a Washington y me reúna con el presidente Trump y va a ser pronto, nada más estamos esperando para definir el carácter del encuentro", dijo el mandatario en su habitual conferencia de prensa matutina. Trump y López Obrador, conocido como AMLO por sus iniciales, no se han encontrado en persona desde que el mandatario mexicano asumió el poder el 1 de diciembre de 2018.López Obrador dijo que su gobierno espera que en el encuentro participe también el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, con motivo del inicio del T-MEC, el nuevo tratado comercial entre los tres países que arranca el 1 de julio. "Como va a ser en Washington, nosotros estamos esperando que se haga la invitación del gobierno de Estados Unidos al gobierno de Canadá y que Canadá esté de acuerdo", dijo. "De todas formas nosotros vamos a asistir porque nos importa el que podamos participar en el inicio de este acuerdo, que lo considero histórico y muy oportuno", agregó. López Obrador dijo que el encuentro no se realizará el 1 de julio, fecha en que celebrará el aniversario de su victoria electoral de 2018, pero podría llevarse en los días siguientes."Tiene que ser en los primeros días del inicio del tratado", dijo. La víspera, Trump elogió a López Obrador y dijo que esperaba recibirlo "muy pronto" en la Casa Blanca. "Hemos implementado acuerdos innovadores con México. Quiero agradecer al presidente de México. Realmente es un gran tipo, creo que vendrá a Washington muy pronto, a la Casa Blanca", dijo Trump durante una mesa redonda sobre seguridad fronteriza en Yuma, Arizona.En abril, luego de una conversación telefónica con Trump, AMLO anunció su intención de reunirse con su par estadounidense "en junio o julio" para agradecerle por hacer posible la adquisición de ventiladores para enfermos de covid-19 y para dar testimonio de la entrada en vigor del T-MEC.Los tres países acordaron el T-MEC, sucesor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) vigente desde 1994, el 30 de noviembre de 2018, luego de arduas negociaciones iniciadas en agosto de 2017 a instancias de Trump. Pero su confirmación en el Congreso de Estados Unidos se empantanó durante más de un año.yug/rsr