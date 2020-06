Las ganas de Champions y de permanencia se citan en el Sánchez Pizjuán

El defensor del Sevilla Jules Koundé (c) disputa el balón con el delantero del Real Valladolid Sandro Ramírez (d), en el partido de la decimocuarta jornada de LaLiga Santander. EFE/R.García/Archivo

Sevilla-Valladolid, 25 jun (EFE).- La ganas del Sevilla por seguir con paso firme en mantener los puestos de la Liga de Campeones y las del Valladolid por asegurar cuanto antes la permanencia en la categoría se dan cita el viernes en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, donde se abre la trigésima segunda jornada de LaLiga Santander.

La formación andaluza ha sumado seis puntos de los doce posibles en los cuatro partidos disputados desde la reanudación del torneo, con la victoria en el derbi ante el Betis (2-0) y los tres empates posteriores, ante el Barcelona como local (0-0) y en los desplazamientos frente al Levante (1-1) y Villarreal (2-2).

El entrenador del equipo, Julen Lopetegui, afronta el choque sin sancionados, pues los dos apercibidos, el extremo Jesús Navas y el centrocampista argentino Franco 'Mudo' Vázquez, cumplieron la pasada jornada sin ser amonestados.

En el capítulo de lesionados, el preparador vasco, no cuenta con ninguno de gravedad, aunque sí con futbolistas algo mermados en lo físico por lo apretado del calendario, ya que jugarán el viernes su quinto partido en quince días.

Lopetegui reformó mucho el equipo el lunes y puso como titulares a no habituales como el central Sergi Gómez, el lateral Sergio Escudero, los extremos Jesús Fernández 'Suso' y el portugués Rony Lopes o el delantero marroquí Youssef En-Nesyri.

Ya en la segunda parte del estadio de la Cerámica salieron los más habituales como los extremos Munir El Haddadi y el argentino Lucas Ocampos, el lateral Jesús Navas o el delantero neerlandés Luuk de Jong.

Todos éstos podrían repetir el viernes desde el inicio para formar un once en el que es posible que el centrocampista brasileño Fernando Reges, que jugó completo todo el partido de Villarreal, se quede al principio en el banquillo y que su puesto lo ocupe el serbio Nemanja Gudelj, quien no dispuso de minutos el lunes.

El centrocampista Óliver Torres y el lateral Sergio Reguilón, quienes también descansaron en Villarreal, son otros que podrían volver al equipo, en este caso en los puestos de Escudero y del argentino Éver Banega, respectivamente.

Un Valladolid "en buena línea", que ha logrado sumar cinco puntos en las primeras jornadas de liga tras su reanudación, aspira a lograr el séptimo triunfo en el Sánchez Pizjuán, lo que supondría tener ya prácticamente asegurada su permanencia en Primera.

Pero el técnico del equipo, Sergio González, quiere huir de la ansiedad y de la presión que genera querer lograr la salvación cuanto antes, ya que eso hace que los jugadores "salgan acelerados" y haya más posibilidades de cometer errores, que al cuadro blanquivioleta le suelen salir caros.

El Valladolid tiene como objetivo buscar su mejor versión, utilizando sus señas de identidad para afianzarse en defensa y para dar un plus en el plano ofensivo, como hicieran en la segunda mitad del encuentro ante el Getafe, que debe servir como ejemplo.

El cuadro blanquivioleta cerrará el viernes su bloque de partidos contra rivales de la zona alta, después de los de Atlético de Madrid y Getafe, con un Sevilla que se presenta como uno de los equipos que más disparan a puerta y que cuenta con gran efectividad.

Seis victorias y seis empates alumbran el bagaje pucelano en sus desplazamientos al campo sevillano en la máxima categoría, lo que da pie a soñar. De hecho, ante el Atlético de Madrid ofrecieron una gran imagen, a pesar de terminar en derrota por un error puntual.

Tras la última sesión de trabajo, Sergio González dará la convocatoria, a priori, con Míchel y Waldo, que ya cumplieron con su ciclo de amonestaciones.

Alineaciones probables:

Sevilla: Vaclík; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Jordán, Gudelj; Ocampos, Óliver Torres, Munir; y De Jong.

Valladolid: Masip; Moyano, Javi Sánchez o Salisu, Kiko Olivas, Raúl Carnero; Óscar Plano, Alcaraz, Joaquín o Matheus Fernandes, Nacho; Ünal y Guardiola.

Árbitro: Pizarro Gómez (Comité Madrileño).

Estadio: Ramón Sánchez Pizjuán.

Hora: 22.00.

------------------------------

Puestos: Sevilla (4º, 53 puntos). Valladolid (15º, 34 puntos).

La clave: El Sevilla tendrá que aprovechar las ocasiones de gol que se le presenten en un partido en el que debe, en principio, llevar la iniciativa, mientras que el Valladolid debe confiar en su defensa y en los contragolpes que monte .

El dato: El Valladolid sólo ganó en una de sus nueve visitas al Sevilla en el siglo XXI.

La frase:

Julen Lopetegui (entrenador del Sevilla): "Esta es la Primera División y cada partido cuesta sangre, sudor y lágrimas".

El entorno: Tercer partido del Sevilla en el Sánchez Pizjuán tras la reanudación de la competición después del parón por la pandemia de la covid-19. Como los anteriores, se disputará sin público.