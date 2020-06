Las acerías latinoamericanas alertan por "competencia desleal" por parte de China

Según Alacero, esa medida adoptada por China para fortalecer a su industria del acero en la fase de la "postpandemia" de COVID-19 "genera competencia desleal, llevando a una baja de la industria en América Latina y a la pérdida de empleos". EFE/Martin Schutt/Archivo

Buenos Aires, 25 jun (EFE).- La Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero) advirtió este jueves que medidas adoptadas por China para incentivar su industria siderúrgica generan una "competencia desleal" que afecta a las empresas latinoamericanas de este sector.

La entidad empresarial dijo en un comunicado que los exportadores chinos se han beneficiado desde el 20 de marzo de un aumento en las devoluciones de impuestos en 1.464 productos.

Según Alacero, esa medida adoptada por China para fortalecer a su industria del acero en la fase de la "postpandemia" de COVID-19 "genera competencia desleal, llevando a una baja de la industria en América Latina y a la pérdida de empleos".

Las empresas siderúrgicas latinoamericanas calculan que esta devolución de impuestos de la que se benefician las compañías chinas les da a estas últimas una ventaja de entre 10 y 15 dólares por tonelada en las exportaciones.

En el comunicado, difundido en Buenos Aires por la Cámara Argentina del Acero, se asegura que las importaciones en "condiciones desleales" han amenazado con provocar el cierre de plantas y la pérdida de empleos en la industria siderúrgica de América Latina, ya que el excedente de China se vende en la región a precios con los que los productores locales no pueden competir.

"La forma más efectiva de capturar nuevos mercados es a través del precio, y el Gobierno chino tiene la capacidad financiera para subsidiar el acero con impacto en América Latina, especialmente ahora que muchas puertas en otras zonas del mundo se les han cerrado", sostuvo Francisco Leal, director general de Alacero.

"En la región, nuestra industria trabaja de acuerdo con las reglas del mercado, y no se puede competir bajo esas condiciones. Necesitamos proteger la industria regional y no el libre acceso a las importaciones desleales", agregó Leal.

Ante este escenario, Alacero, integrada por 44 empresas de América Latina cuya producción representa el 95 % del acero producido de la región, solicita a los Gobiernos latinoamericanos que establezcan "reglas claras" y que actúen con "visión y determinación estratégicas".