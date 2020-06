La OPS pide corresponsabilidad a los hondureños para frenar la expansión del COVID-19

Fotografía de archivo fechada el 24 de septiembre de 2019 que muestra a la representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Honduras, Piedad Huerta. EFE/Gustavo Amador/Archivo

Tegucigalpa, 24 jun (EFE).- La representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Honduras, Piedad Huerta, pidió este miércoles a los hondureños "corresponsabilidad" para frenar la expansión de la pandemia del coronavirus,

Lamentó la muerte de 405 ciudadanos, incluido personal de salud, por complicaciones a causa de la COVID-19, e instó a las autoridades a "redoblar" esfuerzos para proteger a los profesionales sanitarios.

"Esto significa la dotación oportuna de equipos de protección personal, la capacitación del recurso humano en cuanto al uso de estos insumos y esto quiere decir fomentar de una manera intensificada el buen uso de cada uno de los elementos de protección personal", explicó Huerta, según un comunicado divulgado por la Presidencia hondureña.

Según el último boletín del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), Honduras registra 13.943 personas contagiadas y 405 fallecidos desde marzo pasado.

Huerta enfatizó la importancia de entender que ninguna persona está exenta de infectarse con el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19.

"Cuando surge un nuevo agente patógeno, todas las personas somos susceptibles a la enfermedad, ha llegado hasta al mismo presidente de la República (de Honduras, Juan Orlando Hernández), y ha infectado a personas de todos los ámbitos sociales y no discrimina a nadie", destacó.

Resaltó además la necesidad de que la población "tome conciencia de esto, considerando que el comportamiento del virus en cada organismo es diferente y se ha visto que personas jóvenes se han agravado y hasta han fallecido".

"Creo que debemos hacer un llamado de atención muy fuerte a toda la comunidad de entender que somos corresponsables de contener la propagación del virus", señaló.

De nacionalidad mexicana, Huerta dijo además que si una persona presenta síntomas de la enfermedad debe "atenderse a la brevedad posible, porque lo que estamos viendo en los hospitales es que las personas llegan a destiempo, demasiado tarde".

"Si no hay necesidad de salir de la casa que no lo haga y si lo tiene que hacer por alguna razón, entonces que lo hagamos con las medidas de bioseguridad establecidas", agregó.

Las personas mayores y con enfermedades previas como diabetes, hipertensión o inmunológicas corren mayor riesgo de que, en caso de infectarse de coronavirus, su cuadro pueda agravarse, alertaron lo especialistas.