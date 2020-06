La NFL estaría previendo que los aficionados se reúnan fuera de los estadios

La liga estaría previendo que el estacionamiento de los campos de juego puedan servir para que los aficionados al fútbol sigan de cerca a sus equipos, tomando en cuenta el distanciamiento. EFE/MATT CAMPBEL/Archivo

Chicago (EE.UU.), 24 jun (EFE).- La NFL estaría previendo que los aficionados puedan congregarse fuera de los campos de juego si no se permite que haya personas dentro de las instalaciones durante los partidos de temporada regular, según el programa radial The Score, en Chicago.

La liga estaría previendo que el estacionamiento de los campos de juego puedan servir para que los aficionados al fútbol sigan de cerca a sus equipos, tomando en cuenta el distanciamiento.

Aparentemente los equipos podrían decidir recuperar ingresos perdidos mediante la venta de lugares de estacionamiento y ofreciendo servicio de bebidas y alimentos.

De acuerdo a las fuentes consultadas por la estación de radio, algunos equipos podrían optar por bloquear sus estacionamientos para evitar que los aficionados se presenten.

Aun así debido a que las personas podrían presentarse sin invadir el área prohibida por los equipos, la liga estaría aventurando la posibilidad legal de que se abran las puertas de los campos de juego.

Las versiones de las fuentes no pudieron ser corroboradas con información de la liga, que no se ha pronunciado al respecto.