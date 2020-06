Expertos expresan dudas sobre los test de anticuerpos de la COVID-19 en Reino Unido

EFE/EPA/NEIL HALL

Londres, 25 jun (EFE).- Los test de anticuerpos a disposición de los empleados sanitarios y cuidadores del Reino Unido carecen de una fiabilidad adecuada, según alertaron expertos médicos en una carta divulgada este jueves en el British Medical Journal (BMJ).

El Gobierno británico anunció el pasado mes la adquisición de 10 millones de pruebas de anticuerpos y pidió a las organizaciones del Servicio sanitario público de este país (NHS) así como a las residencias de ancianos que los pusieran a disposición de sus empleados.

Los profesionales sanitarios también podrán solicitar esos test -que detectan si una persona ha pasado ya la COVID-19- para pacientes de hospitales y residencias si lo consideran apropiado.

Pero la misiva firmada por catorce académicos expresa su preocupación por aspectos como el "rendimiento" de esas pruebas y su "coste".

"Escribimos para expresar inquietudes acerca de aspectos del establecimiento de las pruebas SARS-CoV-2 en Inglaterra", señalan los expertos.

Como motivos de preocupación, consideran que su rendimiento no se ha evaluado según el estándar típicamente requerido en un test nuevo y señalan que "no se han tenido en cuenta las implicaciones (de los test) en los recursos".

Los signatarios arguyen además que un resultado positivo "no indica inmunidad".

"El concepto de 'pasaporte inmune', que permite a trabajadores sanitarios u otros trabajar, no se ha establecido", advierten.

También creen que aquellos que tengan un test de anticuerpos positivo deberían seguir considerándose personas "de riesgo" y atenerse a las políticas de control de infección a fin de evitar la propagación nosocomial y el riesgo de infección.

Por ello, agregan que "no existe un beneficio para las organizaciones sanitarias u otros en conocer el estatus de los empleados ahora mismo".

Los signatarios recuerdan en esa misiva que no se ha demostrado el "rendimiento" de las pruebas y que estas se han ofrecido "a un ritmo sin precedentes y a una escala sin la valoración adecuada, comprometiendo la confianza ciudadana en los servicios de patología en el futuro".

El Gobierno británico apunta en su web que "si bien los resultados de los test de anticuerpos no permitirán a los ciudadanos introducir cambios a su conducta, como suavizar medidas de distanciamiento social, hay un claro valor en conocer si los trabajadores del NHS, residencias, pacientes de hospital y residentes de residencias han tenido el virus".