En Pumas UNAM aceptan crisis por la COVID-19

Jugadores de Pumas celebran una anotación ante América. EFE/José Méndez/Archivo

México, 25 jun (EFE).- Jesús Ramírez, presidente deportivo de los Pumas UNAM del fútbol mexicano, afirmó este jueves que la situación económica del equipo es complicada por la pandemia de la COVID-19 y una buen opción sería reforzarse con jugadores prestados.

"Es muy difícil la parte económica, por eso la parte de contrataciones se ha visto complicada y quizá las operaciones se hagan con más préstamos", expresó el directivo en videoconferencia.

Ramírez desmintió que Pumas ya tenga un acuerdo para que el portero uruguayo Martín Campaña, quien juega para el Independiente argentino, llegue a préstamo a los Pumas.

"De momento no hay nada concreto en lo que se refiere a refuerzos, ni con el arquero, ni con nadie; son especulaciones. El representante del portero dice su versión, pero no hay nada concreto", explicó.

Sin embargo, Ramírez no negó que Pumas haya hecho contacto con varios equipos para atener opciones de refuerzos para el torneo Apertura 2020.

"Es obvio que tienes que hacer contacto con varios equipos para saber cómo están las condiciones", indicó.

El directivo aceptó que el entrenador del equipo, el español Miguel González, Míchel, no solo ha hecho recomendaciones para reforzar la portería, sino también para otros puestos en los que él como presidente deportivo también se ha fijado.

"No solo tiene que ver con una solicitud de Míchel, sino que vas analizando todas las posiciones, y sí, se ha hecho énfasis en la portería, pero también en otras posiciones que hemos visto que debemos reforzar", explicó.

Sobre la disponibilidad que los jugadores de Pumas acepten una reducción en su salario para ayudar al equipo a sortear la crisis, Jesús Ramírez confesó que ya empezaron las charlas al respecto con el plantel.

"Hemos tratado de que los jugadores tomen conciencia de la situación económica que se vive y cómo funciona un club. Todo esto nos tiene que llevar a un punto medio para llegar a un consenso para trabajar mejor", agregó.

Al referirse a la crisis por el coronavirus, Jesús Ramírez recordó que no es exclusiva de Pumas, sino de todos los equipos del fútbol mexicano.

"Con la falta de dinero en todos los clubes quizá se hagan más préstamos, y en ese sentido hemos tenido comunicación con presidentes de otros equipos, pero tenemos que evaluar lo deportivo y económico para concretar cualquier incorporación".