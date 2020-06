Elliot, preocupado por la salud de sus colegas tras contraer el coronavirus

En la imagen un registro de Ezekiel Elliott, corredor de los Cowboys de Dallas. EFE/Larryt W. Smith/Archivo

Dallas (EE.UU.), 24 jun (EFE).- El corredor de los Cowboys de Dallas Ezekiel Elliott dijo este miércoles que se siente "normal", pese a haber sido diagnosticado con coronavirus hace diez días, pero se declaró muy preocupado por la salud de sus colegas, de los entrenadores, los empleados de la NFL y las familias de todos ellos.

"Siento que hay muchas partes sueltas que deben ser resueltas", dijo al aludir a los riegos que corren los demás jugadores mientras aumentan los casos positivos y la NFL se prepara, en medio de la pandemia, para regresar a los campos de entrenamiento en julio.

"Debemos poner primero la salud de los jugadores, los entrenadores y el personal de apoyo. Creo que eso es lo importante", insistió el corredor de los Cowboys.

El jugador, de 24 años, explicó que en su caso sintió dificultad para respirar y tuvo tos persistente durante dos días, por lo que decidió realizarse la prueba de detección del virus.

Tras conocer el resultado, aseguró que se siente bien y a la espera de que los médicos lo autoricen a volver a la actividad física.

"Ahora, diría que me siento bien", enfatizó.

El tres veces Pro Bowler manifestó que si volviera a someterse a la prueba, el resultado sería negativo.

Celebró que no se haya sentido gravemente afectado pero advirtió que sus colegas pueden vivir situaciones más riesgosas.

"Muchos jugadores tienen hijos, pueden tener hijos con asma, pueden tener bebés recién nacidos, sus padres o abuelos pueden vivir con ellos", precisó.

"Tenemos que encontrar formas de asegurarnos de que los jugadores y sus familias, y también los entrenadores y sus familias, no corran riesgos", enfatizó.

En los estados de Texas, Florida y Arizona, se ha evidenciado un un fuerte aumento en las pruebas positivas para coronavirus.

Incluso el gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo el miércoles que el estado está en medio de un "brote masivo".

"Espero que juguemos. Quiero que sepan que espero que tengamos una temporada. Pero tiene que hacerse las cosas de la manera correcta", puntualizó.