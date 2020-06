El peruano SolidSnake reconoce que en Infinity hay más ganas de trabajar

Fotografía cortesía de Riot Games, fechada el 8 de marzo de 2020, en la que se observa al peruano Diego 'SolidSnake' Vallejo, jungla de Infinity Esports, equipo de la Liga Latinoamérica de League of Legends en Ciudad de México (México). El peruano Diego 'SolidSnake' Vallejo, jungla de Infinity Esports, reconoció este jueves que su equipo tiene más ganas de trabajar en el torneo Clausura 2020 de la Liga Latinoamérica de League of Legends (LLA), que en el Apertura 2020. EFE/Cortesía Riot Games/SOLO USO EDITORIAL

México, 25 jun (EFE).- El peruano Diego 'SolidSnake' Vallejo, jungla de Infinity Esports, reconoció este jueves que su equipo tiene más ganas de trabajar en el torneo Clausura 2020 de la Liga Latinoamérica de League of Legends (LLA) que en el Apertura 2020.

"Día a día se nota una diferencia grande porque hay más ganas de trabajar y no sólo en lo individual, sino en la sinergia del equipo. Las varias semanas de prácticas nos ayudaron a ganar los primeros dos partidos del torneo", explicó a Efe.

Infinity, que en el Apertura 2020 fue el mejor equipo durante la primera etapa de la fase de grupos, pero en la segunda mitad cayó hasta el tercer puesto y en playoffs fue eliminado en cuartos de final, inició el Clausura 2020 con triunfos ante Pixel Esports Club y Furious Gaming lo que lo colocó en el primer puesto de la clasificación junto a All Knights y Azules Esports.

"Independientemente de que hayan sido victorias contra equipos de tabla baja, la sinergia que tenemos nos sirve como equipo para estar preparados para cualquier enfrentamiento, no nos sentimos menos ante ningún equipo", agregó el gamer de 21 años.

Durante el receso entre el Apertura y Clausura, Infinity no hizo cambios en la plantilla titular, pero sí renovó al staff técnico. Carlos 'Soren' Ibarra fue sustituido por el chileno Gonzalo "Enatsu" Peredo en el puesto de entrenador, mientras que Carlos 'DCStar' Méndez arribó como ayudante de Enatsu.

Uno de los problemas de Infinity el certamen pasado, en declaraciones de SolidSnake, fueron los egos de los integrantes del equipo, que provocaron fallas de comunicación en la escuadra.

"La jungla es un rol que depende mucho de lo que quieres hacer y que tu equipo sepa cómo lo vas a jugar, siento que con un el nuevo staff hubo una mejoría constante estas semanas de pretemporada, hemos platicado mejor con otro método de trabajo", dijo Vallejo.

En la segunda semana del Clausura 2020, Infinity enfrentará a Azules y a XTEN Esports, que cerró su primera jornada con un triunfo y una derrota.

Infinity busca representar después de dos años a Latinoamérica en un Mundial, pero para ello tendrá que imponerse en el presente Clausura al único bicampeón de la LLA, Isurus, y al actual campeón, All Knights.