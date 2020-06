Comienza la votación anticipada de las enmiendas constitucionales en Rusia

EFE/EPA/ALEXEI NIKOLSKY/Archivo

Moscú, 25 jun (EFE).- Este jueves en toda Rusia comenzó la votación anticipada de las enmiendas constitucionales promovidas por el Kremlin, que abren la puerta para la permanencia en el poder del presidente Vladímir Putin más allá de en 2024.

La votación se llevará a cabo durante siete días, desde el 25 de junio y hasta el 1 de julio, día principal del plebiscito constitucional, que fue declarado festivo en todo el país.

Además de votar por adelantado en colegios electorales, en Moscú y la región de Nizhni Nóvgorod durante seis días se podrá ejercer el derecho a voto de forma electrónica.

Según las cifras oficiales, más de un millón de moscovitas han solicitado el voto online a las autoridades.

Esta mañana en la capital rusa abrieron además 3.600 colegios electorales.

Mientras, en todo el país su número asciende a más de 96.000, de acuerdo a la Comisión Electoral Central (CEC).

La votación de las enmiendas constitucionales en medio de la pandemia ha sido muy criticado por la oposición, que, entre otras formas de protestar, ha recomendado a los votantes acudir a los colegios electorales con la inscripción "Niet" ("No") en la mascarilla.

Rusia en la actualidad es el tercer país en el mundo por el número de los contagios de la COVID-19, únicamente por detrás de Estados Unidos y Brasil.

Según las autoridades, el plebiscito se llevará entre estrictas medidas de seguridad para no poner en riesgo la salud de los votantes.

Putin lanzó el pasado enero una reforma constitucional que gracias a una enmienda añadida a última hora le concede el derecho a buscar la reelección en 2024, cuando acabe su mandato actual.

La semana pasada, el jefe del Kremlin, en el poder desde hace 20 años, afirmó en una entrevista que aún es prematuro para hablar de sus planes de cara a 2024.

"Ya se verá", dijo Putin quien precisó que no descarta presentarse a la reelección si la Constitución fija tal posibilidad.