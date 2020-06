Colombia fijaría meta de déficit fiscal 2020 en 8,2% del PIB

(Bloomberg) -- Colombia fijará como meta este año el déficit más amplio en su historia después de suspender su regla fiscal.

El Gobierno establecerá una meta para el déficit de 8,2% del PIB para 2020, según un alto funcionario con conocimiento directo del marco fiscal de mediano plazo, que pidió no ser identificado ya que la información aún no es pública.

El déficit sería el más amplio desde al menos 1982, según datos recopilados por el Fondo Monetario Internacional. El plan, que también incluye las metas del Gobierno para la venta de bonos, será publicado el viernes a las 2 p.m. hora local.

Colombia está atravesando la contracción más profunda en más de un siglo, lo que ha disparado el déficit a medida que el Gobierno gasta en medidas de estímulo por una caída en los ingresos fiscales. Este mes, la nación suspendió la llamada regla fiscal, que fue diseñada para evitar que el Gobierno acumulara una deuda excesiva.

Nota Original:Colombia to Target Widest-Ever Fiscal Deficit at 8.2% of GDP

©2020 Bloomberg L.P.