Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- “Brote enorme” en Texas; se espera que las solicitudes por desempleo superen el millón nuevamente, y Wirecard se declara insolvente.

Reconsiderar planes

EE.UU. registró uno de sus mayores incrementos en el número de casos de covid-19 ayer, lo que obligó a algunos de los estados más afectados a tomar medidas drásticas. Texas está sufriendo un “brote masivo” con un aumento en las hospitalizaciones, dijo el gobernador Greg Abbott. En California, Walt Disney Co. retrasó indefinidamente la reapertura de sus parques temáticos. El modelo del Instituto de Mediciones y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington ahora predice que 180.000 estadounidenses fallecerán a causa del virus para octubre, una disminución del 10% respecto a su pronóstico anterior.

Otro millón más

Los economistas pronostican que el total de solicitudes iniciales por desempleo de hoy superarán los 1,3 millones. Esta sería la 14ª semana consecutiva que la cifra ha superado la marca de 1 millón sin precedentes. Se espera que las reclamaciones existentes sigan superando los 20 millones cuando los datos se publiquen a las 8:30 am, hora de Nueva York. Dado que las áreas que representan entre un tercio y la mitad del PIB de EE.UU. han registrado un aumento en los casos de coronavirus, hay preocupación a que el número de reclamaciones no caiga durante algún tiempo.

Insolvencia

Wirecard AG, la firma alemana de procesamiento de pagos que no logra encontrar más de US$2.000 millones que faltan en su balance, se ha declarado insolvente. La compañía ha caído en desgracia de forma acelerada. Su líder ejecutivo renunció y después fue arrestado, y el precio de su título se desplomó desde más de 100 euros la semana pasada a menos de 3 euros esta mañana. En una nota más positiva para las empresas alemanas, el mayor accionista de Deutsche Lufthansa AG dijo que respaldaría un rescate de la aerolínea por parte del Gobierno, lo que impulsaría las acciones y bonos de la compañía.

Mercados mixtos

Si bien los inversores de renta variable mundial siguen con resaca por la pandemia de coronavirus, están encontrando razones para comprar, y algunos indicadores registran una pequeña recuperación tras las ventas de ayer. El índice MSCI Asia-Pacífico cayó 1%, mientras que Hong Kong y China estaban de vacaciones. El Topix de Japón cerró con una caída de 1,2%. En Europa, el índice Stoxx 600 revirtió una caída anterior para cotizar a un alza del 0,2% a las 5:50 am. El S&P 500 apuntaba a un pequeña pérdida al inicio de la jornada en una volátil sesión previa a la apertura del mercado, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años era de 0,669% y el petróleo cotizaba a menos de US$38 el barril.

También hoy...

A las 7:30 am, el Banco Central Europeo publica un informe de su reunión de política de junio. Además de los datos de solicitudes por desempleo, los pedidos de bienes duraderos de mayo y la tercera lectura del PIB del primer trimestre de EE.UU. salen a las 8:30 a.m. En noticias de la Reserva Federal, se publican los resultados de la última ronda de pruebas de solvencia bancaria. El presidente de la Fed de Dallas, Robert Kaplan, y el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, hablan. Nike Inc. y Accenture Plc se encuentran entre las compañías que informan resultados.

