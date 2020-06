Chile proyecta una ayuda para madres cuyo posnatal venza durante la pandemia

En la imagen, el presidente de Chile, Sebastián Piñera. EFE/Alberto Valdés/Archivo

Santiago de Chile, 24 jun (EFE).- El presidente de Chile, Sebastián Piñera, presentó este miércoles un proyecto de ley que busca otorgar un beneficio a las madres cuyo período de posnatal venza durante la pandemia de coronavirus.

La iniciativa contempla que mientras no funcionen los establecimientos educacionales y las salas de cuna estas madres puedan acogerse a la Ley de Protección del Empleo, que permite a las empresas suspender temporalmente los contratos y que sus trabajadores cobren el subsidio por desempleo.

Esta prestación tendría un incremento adicional de 5 % en el beneficio y con un mínimo garantizado mensual de 300.000 pesos chilenos (unos 367 dólares).

Adicionalmente, las madres, padres o cuidadores que estén a cargo de niños menores de 6 años también podrán acceder a los beneficios de la Ley de Protección del Empleo y el Seguro de Cesantía (desempleo), mientras no estén operando los centros educativos de la zona en que residan.

Este proyecto pretende beneficiar a 850.000 madres, padres o cuidadores de niños menores de 6 años.

"Queremos dar un nuevo paso en favor de la familia, la maternidad, las madres y los niños de Chile", dijo Piñera en un acto en la sede del Gobierno, el Palacio de La Moneda, durante la presentación de esta iniciativa.

"Representa, sin duda, una gran ayuda para que esas madres o padres puedan cuidar a sus niños como ellos lo necesitan y merecen, sin comprometer sus trabajos ni su estabilidad laboral", agregó el mandatario.

El anuncio de este proyecto de ley surge en respuesta a la iniciativa parlamentaria que busca extender el permiso postnatal de madres y padres durante la pandemia, para que puedan cuidar a sus hijos, la cual fue declarada inadmisible el pasado 17 de junio por el Senado y que está a la espera de que una comisión mixta resuelva su admisibilidad.

Algunas de las legisladoras que impulsaron ese proyecto valoraron el que hoy presentó Piñera pero lo calificaron de "insuficiente".

"Si bien agradecemos al Gobierno habernos escuchado y abrirse a dar respuestas, creemos que para madres con hijos en edad de posnatal es insuficiente, por lo que junto con la necesidad de robustecer este texto en el trámite legislativo seguiremos empujando nuestro proyecto original de postnatal de emergencia", dijo Marcela Sabat, diputada del conservador Renovación Nacional, según consignó el digital Emol.

Por su parte, la ministra del Trabajo de Chile, María José Zaldívar, afirmó que el Gobierno no va a apoyar esta iniciativa parlamentaria, que según dijo sólo beneficia a 22.000 mujeres, a diferencia del presentado por el Ejecutivo que incorporar a todos los cuidadores de niños menores de seis años.

"El posnatal de emergencia, como Ejecutivo, no lo vamos a respaldar, porque es una iniciativa que tiene un universo de beneficiarias muy restringida, solo 22.000 mil mujeres y tiene un costo de 100 millones de dólares", dijo Zaldívar en la emisora local Cooperativa.