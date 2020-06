Caída récord de comercio mundial en plena cuarentena: Gráfico

(Bloomberg) -- El comercio mundial sufrió una caída récord en el punto álgido de los confinamientos implementados para contener el coronavirus, cayendo más de 12% solo en abril. Debido al cierre de fábricas, aeropuertos y oficinas y las restricciones a los traslados y los viajes internacionales, el comercio se contrajo 16% en comparación con el año anterior, informó el jueves la Oficina de Análisis de Política Económica (CPB, por sus siglas en holandés) de los Países Bajos. Las cifras trimestrales, que la CPB utiliza para medir el impulso, cayeron 7%.

