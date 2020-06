Bolsonaro cree que ya tuvo covid-19

(Bloomberg) -- El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, dijo que cree que ya ha tenido el coronavirus, después de negar que lo había tenido y de haber pasado meses minimizando su seriedad mientras se mezclaba con seguidores sin máscara facial.

El presidente de 65 años hizo el inesperado anuncio durante una transmisión en vivo en Facebook el jueves por la noche. “Puedo hacerme una prueba para ver si tengo anticuerpos”, agregó.

Las sospechas de que Bolsonaro había sido infectado surgieron poco después de que varios ayudantes que lo acompañaron en un viaje en marzo a Mar-a-Lago para reunirse con el presidente Donald Trump obtuvieran resultados positivos. En ese momento, Bolsonaro negó tener el virus y enfatizó su fuerza como una razón por la cual no lo había contraído. También luchó para mantener privados los resultados de sus exámenes, aunque meses después serían revelados y demostrarían que dio negativo.

Brasil ocupa el segundo lugar después de Estados Unidos en muertes y casos de la pandemia, con 1.141 muertes y 39.483 casos nuevos reportados el jueves. A principios de semana, un juez federal ordenó al presidente que usara una máscara facial mientras estaba en Brasilia.

Nota Original:Brazilian President Bolsonaro Says He Thinks He’s Had Covid-19

