Artistas rusos salen en defensa del director de teatro imputado por corrupción

Moscú, 25 jun (EFE).- Artistas rusos salieron hoy, jueves, en defensa de Kiril Serébrennikov, famoso director de cine y teatro que podría ser condenado mañana, viernes, a seis años de cárcel por corrupción.

"Cuando escuché las penas que pidió el fiscal, sentí indignación y angustia", dijo Yevgueni Mirónov, director del Teatro de la Nación, a la prensa local.

Mirónov, uno de los actores rusos más reconocidos de los últimos 20 años, denunció las numerosas infracciones cometidas por la Fiscalía y se mostró convencido de la inocencia de Serébrennikov, director del Teatro Gógol.

Subrayó que el trabajo de Serébrennikov merece "premios" y no "castigos" y que si hubo alguna irregularidad en la gestión del proyecto Plataforma, proyecto cultural ideado hace nueve años y destinado a la popularización y desarrollo del arte moderno, fue dictada no por la mala intención, sino por las insuficiencias de la legislación en el ámbito cultural.

"Un veredicto injusto e inexplicablemente severo en este caso puede asestar un daño irreparable a la vida cultural en Rusia, a todo el mundo del teatro y el arte en general. Es decir, a toda nuestra sociedad", subrayó.

El director del teatro Satirikon, Konstantín Raikin, también expresó su firme "protesta" contra la falta de objetividad y la tendenciosidad de la acusación.

"Es un caso descarado y fabricado", afirmó.

Se les sumaron varios prestigiosos directores del teatro como Lev Dodin (Teatro Europa); Valeri Fokin (teatro de Alejandro) o Konstantín Bogomólov (Teatro na Maloi Bronnoi).

La Justicia rusa emitirá mañana sentencia contra Serébrennikov, que es acusado de malversación de fondos públicos por valor de más de 128 millones de rublos (1,6 millones de euros) al frente de la compañía Séptimo Estudio.

La Fiscalía exige seis años de prisión, una multa de 800.000 rublos (10.000 euros) y tres años de incapacidad para ejercer un cargo público en el ámbito cultural.

Serébrennikov, de 50 años, mantiene su inocencia y considera que el caso abierto contra él y sus colaboradores es "totalmente injusto".

En septiembre de 2019 la juez devolvió el expediente a la Fiscalía General, decisión que dejaba en muy mal lugar a la Fiscalía, al Ministerio de Cultura y al Kremlin, que habían negado la persecución del artista.

Pese a que el peritaje encargado por el tribunal concluyó que Serébrennikov no solo no había robado dinero, sino que había ahorrado dinero al Estado, a principios de octubre pasado la Justicia ordinaria anuló la decisión y ordenó la reapertura del caso.

Durante el proceso, Francia lo condecoró con la medalla de la Orden de las Artes y las Letras, los festivales de Cannes y San Sebastián programaron su película "Summer" sobre la vida del legendario rockero soviético Víctor Tsoi y la Ópera Cómica de Berlín anunció la puesta en escena por parte de Serebrénnikov de "The Rake's Progress".