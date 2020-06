Trump se reunirá con AMLO para discutir acuerdo comercial

(Bloomberg) -- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo que es muy probable que se reúna pronto con su homólogo estadounidense, Donald Trump, para promover su nuevo acuerdo comercial, así como para agradecerle por enviar ventiladores a México.

López Obrador dijo el miércoles que la fecha de la visita aún era incierta ya que también le gustaría que el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, se uniera para lanzar el acuerdo comercial de América del Norte conocido como T-MEC.

“Nos importa mucho que podamos participar en el inicio de este acuerdo histórico y muy oportuno porque nos va a ayudar en la recuperación de nuestra economía y la creación de empleos” dijo López Obrador durante su conferencia de prensa diaria.

Este sería el primer viaje de López Obrador al extranjero desde que asumió el cargo en diciembre de 2018. Dijo que informará la fecha exacta del viaje a Estados Unidos en los próximos días, posiblemente hoy o mañana.

Nota Original:Trump to Meet With Mexico’s President to Discuss Trade Deal (1)

©2020 Bloomberg L.P.