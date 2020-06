Trump dice que el muro fronterizo ha detenido incluso la covid-19

SHOTLIST SAN LUIS, ARIZONA, ESTADOS UNIDOS23 DE JUNIO DE 2020FUENTE: DC POOLRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 1. Plano general El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hablando con el jefe de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, Rodney Scott, durante una ceremonia en conmemoración de las 200 millas del muro fronterizo en la frontera internacional con México YUMA, ARIZONA, ESTADOS UNIDOS23 DE JUNIO DE 2020FUENTE: DC POOLRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 2. SOUNDBITE 1 - Donald Trump, presidente de EEUU (inglés, 18 seg.): "Durante los pasados dos meses hemos visto los números más bajos de cruces ilegales fronterizos en muchos años. La inmigración ilegal ha bajado 84% comparado con las mismas fechas del año pasado. Los cruces ilegales de Centroamérica bajaron 97%" "During the past two months, we have seen the lowest numbers of illegal border crossings in many years. Illegal immigration is down 84% from this time last year. Illegal crossings from Central America are down 97%."

4. SOUNDBITE 2 - Donald Trump, presidente de EEUU (10 seg.): "Este es el muro fronterizo más poderoso y completo en todo el mundo. Tiene teconología que nadie podría creer, entre sensores y cámaras y todo lo demás" "This is the most powerful and comprehensive border wall structure anywhere in the world. It has got technology that nobody would even believe, between sensors and cameras and everything else"

2 DEPECHES DE CONTEXTE: Trump elogia a AMLO y dice que lo recibirá "muy pronto" en la Casa BlancaWashington, 23 Jun 2020 (AFP) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió el martes a su homólogo de México, Andrés Manuel López Obrador, y dijo que espera recibirlo "muy pronto" en la Casa Blanca."Hemos implementado acuerdos innovadores con México. Quiero agradecer al presidente de México. Realmente es un gran tipo, creo que vendrá a Washington muy pronto, a la Casa Blanca", dijo Trump durante una mesa redonda sobre seguridad fronteriza en Yuma, Arizona.Trump y López Obrador, conocido como AMLO por sus iniciales, no se han encontrado en persona desde que el mandatario mexicano asumió el poder el 1 de diciembre de 2018.En abril, luego de una conversación telefónica con Trump, AMLO anunció su intención de reunirse con su par estadounidense "en junio o julio" para agradecerle por hacer posible la adquisición de ventiladores para enfermos de covid-19.El presidente mexicano dijo que la cita también serviría para "dar testimonio de la entrada en vigor del T-MEC", el renovado acuerdo de libre comercio negociado por México, Estados Unidos y Canadá a instancias de Trump, y que desde el próximo 1 de julio reemplazará al TLCAN vigente desde 1994.Pero el miércoles pasado, AMLO puso en duda la cita con Trump al ser consultado sobre el tema durante su habitual conferencia de prensa matinal."Ya está el tiempo metido y no va a ser ya posible. No va a ser ya posible. No lo descarto todavía, hay que esperar, pero sí ya veo que no va a ser posible", señaló, aduciendo que el Congreso mexicano debe revisar y eventualmente aprobar leyes en los próximos días para "facilitar la entrada en vigor" del T-MEC."Queremos que no haya ningún obstáculo para que el 1 de julio entre en vigor el tratado de libre comercio, que nos va a ayudar mucho", dijo López Obrador.AMLO ha dicho reiteradas veces que no quiere una confrontación con el país del norte y que, en lo personal, quiere ser "amigo" de Trump.Además del T-MEC, crucial para la economía mexicana, en junio de 2019 México se comprometió con Estados Unidos a tomar "medidas sin precedentes" para frenar la creciente migración que llegaba a la frontera sur estadounidense.Esto se concretó luego de que Trump amenazara con aplicar aranceles a las exportaciones mexicanas si el gobierno de AMLO no disminuía el flujo de migrantes, la gran mayoría provenientes de Centroamérica. El compromiso implicó que México enviara a unos 26.000 efectivos a sus fronteras norte y sur, algo celebrado por Washington.En Yuma el martes, Trump hizo referencia a los "soldados mexicanos" desplegados y destacó la disminución de los cruces ilegales en la frontera sur.El gobierno de Trump también selló con el de AMLO los Protocolos de Protección al Migrante (MPP por su sigla en inglés). Trump says border wall has 'stopped everything' including COVID-19 =(Fotos)= Yuma, United States, 23 Jun 2020 (AFP) - President Donald Trump paid a visit to Arizona on Tuesday to mark the completion of hundreds of miles of the wall along the US-Mexico border, claiming it has "stopped everything" including COVID-19."Our border has never been more secure," said Trump, who made cracking down on illegal immigration a linchpin of his 2016 presidential campaign. "This is the most powerful and comprehensive border wall structure anywhere in the world," Trump said at a roundtable briefing in Yuma on border security before a visit to a section of the wall. More than 200 miles (322 kilometers) of the wall have been built."It has technology that nobody would even believe, between sensors and cameras and everything else," he said.Trump said at least 450 miles of wall would be completed by the end of the year and "we'll be very close to 500 miles."He also said the border wall has cut back on human trafficking and drug smuggling from Mexico, and helped prevent a "coronavirus catastrophe on the southern border.""It stopped COVID, it stopped everything," Trump said.The past two months have seen the "lowest number of illegal border crossings in many years," he added.Trump's visit to Arizona comes as the southwest state reported a record 3,591 cases of COVID-19 and a high of 42 deaths.The trip to Arizona is taking place three days after Trump visited Tulsa, Oklahoma, to hold his first campaign rally since the pandemic began. jca-cl/to -------------------------------------------------------------